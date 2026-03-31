Rheinische Tradition im Wandel
So soll Bad Breisiger Zwiebelmarkt attraktiver werden
Der Bad Breisiger Zwiebelsmarkt verdankt seinen Namen unter anderem der Zwiebel, die wie hier im Mittelpunkt des Markttreibens s
Der Bad Breisiger Zwiebelsmarkt verdankt seinen Namen unter anderem der Zwiebel, die wie hier im Mittelpunkt des Markttreibens steht.
Martin Gausmann

Der Bad Breisiger Zwiebelmarkt wird neu gedacht: Die Stadt will so die Attraktivität und Wirtschaftlichkeit des Marktes steigern. So soll sich die Veranstaltung künftig nur auf die eine Seite der B9 konzentrieren. Und es gibt weitere Neuerungen.

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Er ist eine Tradition seit Jahrhunderten – der Bad Breisiger Zwiebelmarkt, oder wie es viel öfter heißt: d’r Zwibbelsmaat. Doch auch eine Traditionsveranstaltung muss mit der Zeit gehen, möchte sie überleben. Schon seit einiger Zeit gibt es zahlreiche Überlegungen dazu, wie man die beliebte Veranstaltung weiterentwickeln kann.

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