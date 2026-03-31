Rheinische Tradition im Wandel So soll Bad Breisiger Zwiebelmarkt attraktiver werden Martin Ingenhoven 31.03.2026, 15:00 Uhr

i Der Bad Breisiger Zwiebelsmarkt verdankt seinen Namen unter anderem der Zwiebel, die wie hier im Mittelpunkt des Markttreibens steht. Martin Gausmann

Der Bad Breisiger Zwiebelmarkt wird neu gedacht: Die Stadt will so die Attraktivität und Wirtschaftlichkeit des Marktes steigern. So soll sich die Veranstaltung künftig nur auf die eine Seite der B9 konzentrieren. Und es gibt weitere Neuerungen.

Er ist eine Tradition seit Jahrhunderten – der Bad Breisiger Zwiebelmarkt, oder wie es viel öfter heißt: d’r Zwibbelsmaat. Doch auch eine Traditionsveranstaltung muss mit der Zeit gehen, möchte sie überleben. Schon seit einiger Zeit gibt es zahlreiche Überlegungen dazu, wie man die beliebte Veranstaltung weiterentwickeln kann.







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