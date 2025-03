Hell und einladend präsentiert sich das neue Bürgerbüro der Stadt Remagen im Verwaltungsgebäude Bachstraße 5–7, was nun gleichzeitig als offizieller Eingang zum Rathaus dient. Letzteres betonte bei der offiziellen Eröffnung Bürgermeister Björn Ingendahl, der gemeinsam mit Stadtkämmerer Marc Göttlicher einen kurzen Einblick in die kurz vor Weihnachten bezogenen Räumlichkeiten gab.

i Büroleiter Marc Göttlicher (von links), Bürgermeister Björn Ingendahl und Viviana Hanf im Empfangsbereich des neuen Bürgerbüros Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Denn während sich in dem in unmittelbarer Nähe gelegenen historischen Rathaus nach wie vor die Bereiche Verwaltungsleitung, Finanzen und Personalabteilung befinden, wurden Bauamt, Standesamt, Einwohnermeldeamt und die Fachbereiche Ordnung und Soziales sowie die Stadtkasse in den umgebauten Häuserblock verlagert. Dies schon im Jahr 2021.

Ehemaliger Haupteingang ist jetzt nur noch für das Personal

Die Umgestaltung des Entrees mit Bürgerbüro hatte die Stadt laut Ingendahl ohne Architektenleistungen lediglich mit Unterstützung der Bauamtsmitarbeiter und jenen des Bauhofs gestemmt. Hierzu waren Abbruch-, Trockenbau-, Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Elektro-, Parkett- und Fliesenarbeiten auszuführen. Im Zuge des Umbaus wurden auch das Zentrallüftungsgerät erneuert und die Leitungsführung auf die neue Raumsituation angepasst, was auch den EVM-Bereich und den Bürgertreffpunkt „Rheinkommen“ einschließt. Zusätzlich wurden die barrierefreien Büros mit Klimageräten ausgestattet und haben durch Fensterfronten Sichtbeziehungen zueinander. „Das macht es heller, hat aber nicht den Charakter eines Großraumbüros und gewährt auch ein Arbeiten im Sinne des Datenschutzes“, erläuterte Ingendahl.

i Vom hellen Flur gehen die verschiedenen Zimmer ab. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Zur Verbesserung der Fluchtwegesituation bieten die neuen Fenstertürelemente in drei Büros einen direkten Ausgang zur Passage. Der Haupteingang zum Verwaltungsgebäude führt jetzt über das Bürgerbüro ins Treppenhaus zu den restlichen Fachbereichen. Der ehemalige Hauptzugang in der Bachstraße 5 dient lediglich noch als Personaleingang und Notausgang.

i Das Gebäude des Remagener Bürgerbüros Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Mitarbeiter der Touristinfo müssen sich noch gedulden

Allein der Umbau des Erdgeschosses, das sich nach hinten hinaus weitet, dort, wo sich früher ein Sonnenstudio befand, hat mehr als ein halbes Jahr gedauert und Kosten in Höhe von rund 430.000 Euro verursacht. Während der Bauphase waren Bürgerbüro und die Touristinfo behelfsmäßig in Räumlichkeiten in der Josefstraße untergebracht.

Während sich nun die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros mit Leiterin Hülya Cebiroglu über das ansprechende Umfeld ihres Arbeitsplatzes freuen können, werden sich jene der Touristinfo noch gedulden müssen. „Es ist vorgesehen, dass sie in den Neubau gleich gegenüber dem Rathaus einziehen werden, dorthin, wo auch das neue Vermittlungszentrum für den Niedergermanischen Limes im Rahmen des Unesco-Weltkulturerbes und des Städtebauförderprogramms angesiedelt werden soll“, erklärte Ingendahl. Das in Grün angestrichene in die Jahre gekommene Gebäude soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr abgerissen und der Neubau 2026 begonnen werden. Das Rathaus, das nun endlich vom Baugerüst entfernt wieder einen Blickfang darstellt, soll in Kürze auch einen Aufzug erhalten.