Nach Aus für eine Regioklinik So sieht die Lage des Remagener Krankenhauses aus Judith Schumacher 12.09.2026, 18:00 Uhr

i Das ehemalige Krankenhaus Maria Stern in Remagen steht zum Verkauf. Judith Schumacher

Eine Regioklinik aus dem ehemaligen Remagener Krankenhaus zu machen, ist nach der Absage des Landes in weitere Ferne gerückt. Wir haben die Faktenlage noch einmal zusammengefasst.

Der Mantel des Schweigens hat sich über das zum Dezember 2025 geschlossene Remagener Krankenhaus Maria Stern gelegt. Immer wieder wurde seitens des ehemaligen Betreibers der insolventen Angela-von-Cordier-Stiftung mit Geschäftsführer Thomas Werner angekündigt, dass man eine Lösung für eine weitere medizinische Verwendung suche.







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