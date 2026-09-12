Nach Aus für eine Regioklinik
So sieht die Lage des Remagener Krankenhauses aus
Das ehemalige Krankenhaus Maria Stern in Remagen steht zum Verkauf.
Das ehemalige Krankenhaus Maria Stern in Remagen steht zum Verkauf.
Judith Schumacher

Eine Regioklinik aus dem ehemaligen Remagener Krankenhaus zu machen, ist nach der Absage des Landes in weitere Ferne gerückt. Wir haben die Faktenlage noch einmal zusammengefasst.

Lesezeit 3 Minuten
Der Mantel des Schweigens hat sich über das zum Dezember 2025 geschlossene Remagener Krankenhaus Maria Stern gelegt. Immer wieder wurde seitens des ehemaligen Betreibers der insolventen Angela-von-Cordier-Stiftung mit Geschäftsführer Thomas Werner angekündigt, dass man eine Lösung für eine weitere medizinische Verwendung suche.
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