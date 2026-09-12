Eine Regioklinik aus dem ehemaligen Remagener Krankenhaus zu machen, ist nach der Absage des Landes in weitere Ferne gerückt. Wir haben die Faktenlage noch einmal zusammengefasst.
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Der Mantel des Schweigens hat sich über das zum Dezember 2025 geschlossene Remagener Krankenhaus Maria Stern gelegt. Immer wieder wurde seitens des ehemaligen Betreibers der insolventen Angela-von-Cordier-Stiftung mit Geschäftsführer Thomas Werner angekündigt, dass man eine Lösung für eine weitere medizinische Verwendung suche.