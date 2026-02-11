Remagen wird schöner So sieht die Finanzierung für die neue Innenstadt aus Judith Schumacher 11.02.2026, 13:00 Uhr

i Die millionenschwere Sanierung der Innenstadt wird teilweise über das Integrierte Stadtentwicklungsprojekt finanziert, der Rest über wiederkehrende Beiträge der Anwohner. Judith Schumacher

Wie soll der Umbau der Remagener Innenstadt finanziert werden? Klar ist: Auch die Anwohner werden über wiederkehrende Beiträge zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch eine hohe Förderung.

Zur Finanzierung der geplanten Erneuerung der Remagener Innenstadt gibt Stadtkämmerer Marc Göttlicher auf Nachfrage unserer Zeitung einige folgende Eckdaten und Zahlen zum Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) bekannt: Insgesamt ist geplant, Maßnahmen in Höhe von etwa 21,5 Millionen Euro umzusetzen.







