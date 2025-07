Während für den Wiederaufbau zahlreiche Lastwagen durchs Ahrtal donnern und ein Bagger das Nachbarhaus abreißt, öffnet die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr morgens ihre Vinothek. Auch sie, als Provisorium bis Mitte 2027 in der neuen Versandhalle untergebracht, ist ein Zeichen für den Willen an der Ahr, positiv in die Zukunft zu schauen.

„Am neuen Standort fühlen wir uns wohl, obwohl auch dies hier improvisiert ist.“

Dirk Stephan, Vorstandschef der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr

Vor der Eröffnung der modernen Versandhalle am 15. August vergangenen Jahres befand sich die Vinothek seit der Flut im Felsenkeller mit seinem urigen Schieferfelsen. Der Schieferfelsen war für die Touristen was ganz Besonderes, schwärmen Dirk Stephan, Vorstandschef der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, und Reinhold Kurth, Filialleiter der Vinothek Mayschoß. „Jedoch“, so Dirk Stephan, „war der Felsenkeller gesundheitlich nicht mehr in Ordnung. Das Wasser lief runter und im Winter war es kalt, sodass viele krank wurden. Am neuen Standort fühlen wir uns wohl, obwohl auch dies hier improvisiert ist.“ Dabei macht die neue Vinothek mit ihrem Bistro dank der warmen Holzverkleidung einen noblen Eindruck, sodass Kunden den Standort kaum als Übergangslösung wahrnehmen. Mit Zaun und Windblenden konnte zudem ein ansehnlicher Außenbereich geschafften werden, wo Wanderer Rast machen und ihr Weinchen mit einer Pinsa genießen können.

i Vor der Vinothek wurde mit Zaun und Windblenden ein ansehnlicher Außenbereich geschafften, wo Touristen Rast machen können. Eberhard Thomas Müller

Für die Weinprodukte ist die Flut Vergangenheit, sodass überall an der Ahr hohe Qualität produziert wird. Jedoch müssen viele Winzer in anderen Bereichen improvisieren. So liegt die Verwaltung der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr in Mayschoß zurzeit 500 Meter von der Versandhalle entfernt. Von dort gehen die Aufträge der Onlinebestellungen ein, die dann verpackt und mit der Post verschickt werden. Geschäftsführer Dirk Stephan zeigt sich „grundsätzlich zufrieden, was den Weinabsatz betrifft. Der Versand läuft echt gut, aber man merkt schon, dass die Leute in Deutschland weniger Geld im Portemonnaie haben.“

Laufkunden kommen zunehmend aus Skandinavien

Eine Zunahme an Laufkundschaft aus Deutschland und insbesondere aus Dänemark und auch aus Schweden stellt Vinothek-Filialleiter Reinhold Kurth an der Ahr fest: „Die schätzen die in etwas kühlerem Klima gewachsenen Burgunder.“ Kurth liebt es, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen: „Es ist ein Privileg, an Genussmenschen zu verkaufen. In den Sommerferien ist es wieder so wie vor Corona.“

i Dirk Stephan, Vorstandschef der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, öffnet die Tür hinter der Vinothek und zeigt uns das große Lager. Eberhard Thomas Müller

Der Direktverkauf ist mit Sicherheit ein großes Plus in dieser ländlich gewachsenen Kulturlandschaft, wo die Winzerkeller entlang der Ahr wie Perlen an einer Schnur aufgereiht überall gut zu erreichen sind. Wie wichtig der Kontakt zum Kunden ist, weiß auch Dirk Stephan: „Der Direktverkauf ist von 30 auf 45 Prozent unseres Umsatzes gestiegen. Da ist es aber auch wichtig, neben dem Wein Kleinigkeiten anzubieten.“ So gibt es in Mayschoß auch ein kleines Bistro.

i Mal schlendern Touristen mit einem Glas Rotwein durch den historischen Weinkeller, mal fährt der Gabelstapler durch das romantische Gewölbe. Eberhard Thomas Müller

Hoffnung liegt im Burgunder

Ebenso ist im Ahrtal in Sachen Rebsorten einiges in Bewegung. Der Portugieser, die in den Nachkriegsjahren klassische ortsansässige Rebsorte, reift zu früh, womit auch die Wasserverfügbarkeit zum Problem wird oder wenn die Trauben nach einem Regen platzen und verloren gehen. „Heute bauen wir unter zwei Hektar Portugieser an. Durch den Klimawandel wird es schwierig“, beschreibt Dirk Stephan die Entwicklung. „Auch Frühburgunder, Müller-Thurgau und Dornfelder werden es schwerer haben“, ergänzt Reinhold Kurth. Seine Hoffnung für die Region liegt im Burgunder, „dessen Reben gut mit dem wärmeren Klima zurechtkommen“.

i Selbst Dirk Stephan ist immer wieder vom historischen Weinkeller und seiner einzigartigen Atmosphäre begeistert. Eberhard Thomas Müller

Ganz wichtig für die Entwicklung seien aber neue Rebsorten. „Beim Weißwein gibt es super Neuzüchtungen.“ So freut sich Reinhold Kurth bereits auf den Termin Ende August, wenn an der hessischen Hochschule Geisenheim mit der angeschlossenen Forschungsanstalt für Garten- und Weinbau Geisenheim noch mehr neue Rebsorten und Kreuzungen auch im Rotweinbereich vorgestellt werden, die für das Ahrtal eine weitere Innovation bedeuten. Auch dieser neuen Herausforderung stellen sich die Winzer an der Ahr.