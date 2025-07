So setzt sich Drittel einer Landratspension zusammen

Fast drei Wochen ist es nun her, dass das rheinland-pfälzische Innenministerium angekündigt hatte, Disziplinarklage gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, erheben zu wollen. Am 4. Juli hieß es, dies sei der aktuelle Sachstand des laufenden Disziplinarverfahrens. „Zum vorläufigen Ermittlungsergebnis wird der Landrat außer Dienst derzeit angehört. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass vonseiten des Innenministeriums anschließend Disziplinarklage mit dem Ziel der Aberkennung der Ruhegehaltsansprüche zu erheben ist.“

Daher sei beabsichtigt, als vorläufige Maßnahme ein Drittel des monatlichen Ruhegehaltes einzubehalten. „Auch hierzu wird der Landrat außer Dienst derzeit angehört“, hieß es Anfang Juli aus dem Innenministerium. Die Anhörungen Pföhlers dürften also laufen. Nun steht die Aberkennung eines Teils seiner Pensionsansprüche im Raum. Doch wie hoch ist die Pension eines Landrates, der 21 Jahre lang im Amt war, eigentlich? Um welche Summe geht es konkret? Und was hat er in seiner Amtszeit verdient?

Wie werden Landräte eigentlich bezahlt?

Zum Hintergrund: Landräte übernehmen eine verantwortungsvolle Führungsrolle in der jeweiligen Kommunalverwaltung. Sie sind Beamte, das bedeutet, sie werden nach dem Beamtenbesoldungsprinzip vergütet. Beamte erhalten keinen Lohn oder kein Entgelt für ihre Arbeit, sondern Bezüge. Diese sind die Leistung des Staates dafür, dass die Beamten gegenüber dem Staat in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Die Besoldung besteht in erster Linie aus dem Grundgehalt. Dieses wird durch den Familienzuschlag sowie durch mögliche weitere Zulagen ergänzt. Infos dazu macht das Bundesinnenministerium transparent.

Um konkret nachvollziehen zu können, welcher Besoldungsgruppe ein Landrat in Rheinland-Pfalz in einem Landkreis angehört, in dem zwischen 100.000 und 150.000 Einwohner leben, haben wir beim rheinland-pfälzischen Innenministerium und der Kreisverwaltung nachgefragt. Das Innenministerium antwortet wie folgt: „Das Amt eines Landrats ist nach Paragraf 4 Absatz 1 der Landesverordnung über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit (Kommunal-Besoldungsverordnung) jeweils zwei Besoldungsgruppen zugeordnet. Bei einer Einwohnerzahl des Landkreises von über 100.000 ist das Amt des Landrats den Besoldungsgruppen B5 oder B6 zugeordnet.“

Bei unmittelbarer Wiederwahl nach Ablauf der ersten Amtszeit richte sich die Besoldung nach der höheren Besoldungsgruppe. Die Kreisverwaltung Ahrweiler teilt zudem noch mit: „Es handelt sich dabei um feste Gehälter, die nicht einer Steigerung nach Dienstzeit unterliegen.“

So hoch sind die Besoldungsgruppen

Das Innenministerium erklärt weiter, dass die Gruppe B5 bei 10.663,37 Euro, die Gruppe B6 bei 11.250,90 Euro liegt. Hinzu kommt gegebenenfalls ein Familienzuschlag. Außerdem wird eine Dienstaufwandsentschädigung mit einem Höchstbetrag von 327,23 Euro gewährt. Die Bezüge eines Landrates wie Pföhler bewegen sich demnach in seiner Amtszeit in diesem Rahmen. Die Disziplinarklage bezieht sich natürlich nicht auf das Gehalt in seiner Amtszeit, sondern auf seine Pensionsansprüche.

Diese können, so erklärt die Pressestelle des Innenministeriums, nur allgemeingültig benannt werden, da sie vom individuellen Werdegang jedes Landrates abhängen. Die weitere Antwort des Ministeriums zeigt: Ganz so leicht ist es nicht, sich die Pension eines Landrates zusammenzurechnen. Sie setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Da geht es um ruhegehaltfähige Dienstzeiten in anderen Beamtenverhältnissen oder im Wehrdienst und um ruhegehaltfähige Bezüge aus den letzten zwei Jahren seiner Tätigkeit.

Hinzu kommt, dass für Beamte auf Zeit, die länger als acht Jahre ihr Amt ausüben, eine besondere Regel greift. Das Ministerium kommt letztlich zu dem Schluss: Allein durch die Amtszeiten von 21 Jahren käme man daher auf einen Ruhegehaltsatz von 58,36 Prozent. Hinzuzurechnen wären gegebenenfalls Zeiten einer Ausbildung oder Zeiten einer förderlichen beruflichen Tätigkeit bis zu einer Gesamtzeit von vier Jahren. Das Ruhegehalt könne allerdings gemindert werden, wenn der Beamte vor Ablauf der gesetzlichen Altersgrenze oder wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wurde.

Pföhler ist schon lange verbeamtet

Geht man nun von diesem Satz in Höhe von 58,36 Prozent und der Besoldungsgruppe B6 aus, könnte sich die Pension des ehemaligen Landrates des Kreises Ahrweiler ungefähr in einer Höhe von rund 6500 Euro bewegen. Bei der möglichen Disziplinarklage geht es demnach um einen Betrag zwischen 2000 und 3000 Euro monatlich, den Pföhler demnach weniger erhalten könnte.

Allerdings gibt es an der Rechnung noch einen Haken: Da der ehemalige Landrat ab Ende der 1980er-Jahre in verschiedenen Ministerien und für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion tätig war, wie aus Einträgen des Heimatjahrbuches für den Kreis Ahrweiler hervorgeht, war er vermutlich schon vor seiner Tätigkeit als Landrat verbeamtet. Deshalb wird seine Pension vermutlich insgesamt deutlich höher ausfallen.