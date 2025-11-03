2027 könnten sie fertig sein So sehen die Pläne für Sinzigs Sportstätten aus Judith Schumacher 03.11.2025, 13:00 Uhr

i So könnte das Stadion mit den mittig zwischen den beiden Plätzen gelegenen Vereinsgebäuden aussehen, wie die Visualisierung des Koblenzer Architekturbüros von Canal mit Projektleiter Professor Björn Gossa zeigt. Architekturbüro von Canal

Im Sinziger Bauausschuss sind jetzt die Pläne für den Wiederaufbau der von der Flut zerstörten Sportanlagen vorgestellt worden. Dabei wird auch der neue Christinensteg miteinbezogen. Und es gibt schon einen konkreten Zeitplan.

Die Pläne zum Wiederaufbau der durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörten Sportanlagen mit dem Rhein-Ahr-Stadion samt Vereinsgebäude und Tennenplatz waren jetzt Thema im Sinziger Bauausschuss. 12,3 Millionen Euro sind hierfür veranschlagt, hiervon 8,9 Millionen Euro für das Stadion und 3,4 Millionen Euro für die Gebäude, wie Sofia Lunnebach, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Wiederaufbau (Gewi) aufschlüsselte.







