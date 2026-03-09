Bürgermeisterwahl in Remagen So nehmen Kandidaten Gesundheitsversorgung in den Blick Silke Müller 09.03.2026, 10:00 Uhr

i Ein Krankenhaus, wie es mehr als 133 Jahre in Remagen in verschiedenen Formen existiert hat, wird es so nicht mehr geben. Im Dezember 2025 schloss Maria Stern nach Insolvenz seine Pforten. Judith Schumacher

In Remagen wird am 22. März ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Drei Kandidaten stehen zur Auswahl. Unsere Zeitung hat sie zu verschiedenen Themen befragt. Heute: die Gesundheitsversorgung nach der Schließung von Maria Stern.

Maria Stern ist Geschichte. Ende 2025 wurde das Aus des Krankenhausstandorts Remagen für die medizinische Grundversorgung und als Notfallkrankenhaus endgültig besiegelt. Wie aber soll es nun mit der Gesundheitsversorgung in Remagen weitergehen, und was sollte mit der Immobilie an der B9 passieren?







