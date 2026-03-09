In Remagen wird am 22. März ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Drei Kandidaten stehen zur Auswahl. Unsere Zeitung hat sie zu verschiedenen Themen befragt. Heute: die Gesundheitsversorgung nach der Schließung von Maria Stern.
Lesezeit 2 Minuten
Maria Stern ist Geschichte. Ende 2025 wurde das Aus des Krankenhausstandorts Remagen für die medizinische Grundversorgung und als Notfallkrankenhaus endgültig besiegelt. Wie aber soll es nun mit der Gesundheitsversorgung in Remagen weitergehen, und was sollte mit der Immobilie an der B9 passieren?