In den Wahllokalen in Bad Neuenahr-Ahrweiler lief der Wahlsonntag bislang recht geräuschlos ab. Neben dem rheinland-pfälzischen Landtag wurde auch zwei neue Bürgermeister gewählt. Ein Blick in den Ablauf der Wahl.
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Am Sonntag stand die Wahl zum 19. Landtag in Rheinland-Pfalz an. Und nicht nur das: So wurde zum Beispiel in Bad Neuenahr-Ahrweiler auch gleich ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Guido Orthen hatte auf die Wiederwahl verzichtet und seine gesamte berufliche Zukunft auf eine Kandidatur für den Landtag in Mainz gesetzt.