Landtagswahl 2026 So lief der Tag in Wahllokalen im Kreis Ahrweiler ab Jochen Tarrach 22.03.2026, 15:26 Uhr

i Ortsvorsteher Stefan Hübinger hatte in Gimmigen als Wahlvorsteher ein strenges Auge darauf, dass alles mit rechten Dingen zuging. Jochen Tarrach

In den Wahllokalen in Bad Neuenahr-Ahrweiler lief der Wahlsonntag bislang recht geräuschlos ab. Neben dem rheinland-pfälzischen Landtag wurde auch zwei neue Bürgermeister gewählt. Ein Blick in den Ablauf der Wahl.

Am Sonntag stand die Wahl zum 19. Landtag in Rheinland-Pfalz an. Und nicht nur das: So wurde zum Beispiel in Bad Neuenahr-Ahrweiler auch gleich ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Guido Orthen hatte auf die Wiederwahl verzichtet und seine gesamte berufliche Zukunft auf eine Kandidatur für den Landtag in Mainz gesetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen