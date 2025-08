So läuft die Polizeiaktion in Oberdürenbach ab

So eine Aktion gibt es nicht alle Tage: In Oberdürenbach sind am Dienstag und Mittwoch Polizisten unterwegs, um Hinweise zu einem Sexualdelikt an einem siebenjährigen Kind zu sammeln. Die Oberdürenbacher sind über die Aktion geteilter Ansicht.

„Mein Mann ist noch beim Arzt“, ruft die ältere Dame von oben aus der geöffneten Haustür in der Hauptstraße von Oberdürenbach den beiden Männern und der jungen Frau zu, die unten am Hausaufgang warten. „Können wir uns später bei Ihnen melden?“, fragt sie die drei Polizeibeamten in Uniform. Die ältere Dame und die etwa 620 anderen Oberdürenbacher erleben in diesen Tagen etwas Besonderes: Im Zuge der Ermittlungen zu einem Sexualdelikt am Fronleichnamswochenende an einem siebenjährigen Kind am Sportplatz macht die Polizei zwei Tage lang mit fünf Teams von je drei Beamten direkt Hausbesuche.

i Mehrere Ermittlungsteams sind mit Fragenbogen und DNA-Probensets in Oberdürenbach auf Hausbesuchen unterwegs. Frank Bugge

Im Flugblatt von Kriminalinspektion Mayen und Staatsanwaltschaft Koblenz, das im Ort verteilt wird, ist von einer „groß angelegten Zeugenbefragung sowie freiwilligen Entnahmen von Speichelproben zum Abgleich mit einer tatrelevanten Spur“ die Rede.

Die Sammlung weiterer Hinweise von Bürgern steht für Polizeisprecher Jürgen Fachinger vom Polizeipräsidium Koblenz und seine Leute – zum Teil stammen sie von der Bereitschaftspolizei – im Fokus der ungewöhnlichen Ermittlungsmaßnahme. „Es geht um weitere Hinweise auf den männlichen Täter“, beschreibt er das Ziel der kleinteiligen, personal- und zeitaufwendigen Recherche bei den Bürgern. Dass direkt der Täter ermittelt wird und „wir eine Festnahme melden können“, hält er für unrealistisch.

Deshalb ist zunächst der Zeugenfragebogen mit konkreten Nachfragen zum Tattag wichtig, der von jedem Haushalt ausgefüllt werden soll. Dann geht es aber auch um die freiwillige DNA-Speichelprobe per Tupfer aus dem Mund vor allem von Männern im Alter zwischen 16 und 65 Jahren. „Einerseits kann ein Direktabgleich Ihrer Speichelprobe mit der Tatortspur dazu führen, dass Sie als Spurenverursacher ausgeschlossen und die Ermittlungen immer weiter auf den Täter fokussiert werden können“, erklärt das Polizeiflugblatt. Andererseits sei es mittlerweile möglich, Verwandtschaftsverhältnisse über die DNA-Probe zu bestimmen. „Sollten Sie mit dem bisher unbekannten Spurenverursacher in einem auch entfernten genetischen Verwandtschaftsverhältnis stehen, dann wäre ein vielversprechender Ansatz zur Ermittlung des Täters gegeben.“

i Die Ermittlungsteams der Polizei sind im Dorf unterwegs und schauen nach, wo sie Bürger antreffen können. Frank Bugge

DNA wird nicht langfristig gespeichert

Warum legt sich die Polizei bei ihren Ermittlungen so sehr auf das Dorf selbst fest? Polizeisprecher Fachinger zögert etwas, sagt dann nur: „Weil hier der Tatort ist.“ Ist eigentlich derjenige, der die Speichelprobe verweigert, deshalb schon verdächtig? Die Probenabgabe sei vom Beschuss der Justiz her auf jeden Fall freiwillig und könne von jedem ohne Angabe von Gründen verweigert werden, erläutert der Polizeisprecher, der nachsetzt: Die Oberdürenbacher Probe werde ausschließlich mit der am Tatort gesicherten DNA abgeglichen. Eine Speicherung erfolge nicht.

Die DNA-Proben werden später im LKA-Labor analysiert. Die Zeugenfragebögen werden noch vor Ort ausgewertet. Um wirklich alle Bürger auch gemäß Einwohnerliste erreichen zu können, gehen die Hausbesuche weiter. Wo niemand in der Urlaubs- und Ferienzeit an der Haustür öffnet, werden Infoschreiben eingeworfen. Oberdürenbacher können sich aber auch direkt bei der Polizeieinsatzzentrale im Feuerwehrgerätehaus melden, dort den Fragebogen ausfüllen und Speichelproben abgeben.

i Die Teams der Polizei haben im Feuerwehrgerätehaus von Oberdürenbach ihre Einsatzzentrale eingerichtet. Frank Bugge

Das meinen die Oberdürenbacher zu der Aktion

Und was sagen die Oberdürenbacher zur Polizeiaktion? Er habe morgens im Radio gehört, was später im Dorf los sein werde, sagt mit kritischer Stimme ein Mann, der mit einer Handvoll Nachbarn vor einem Haus in der Hauptstraße diskutiert und von der Besuchsaktion überrascht wurde. „Was sollen wir machen?“, fragt er zurück. Ein anderer Oberdürenbach findet es gut, „dass man sieht, dass etwas passiert“. Und eine jüngere Frau erntet allgemein Zustimmung, als sie sagt: „Hauptsache, sie kriegen ihn.“

Die Hintergründe

Der Vorfall hat sich am 21. Juni gegen 17 bis 17.30 Uhr im Bereich Sportplatz/Am Burberg ereignet haben. Täterbeschreibung: circa 30 bis 35 Jahre alt. 170 bis 180 Zentimeter groß. Heller Teint, dunkle, kurze Haare, Oberlippenbart, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose. Hinweise an die Polizei Remagen unter 02642/9382-0. fbu