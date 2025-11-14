Viertel soll 2026 fertig sein So kommen die Baustellen im Neuenahrer Kurviertel voran Jochen Tarrach 14.11.2025, 05:00 Uhr

i Auf diesem runden Sockel wird später die historische Konzertmuschel stehen. Jochen Tarrach

Der Kurpark mit seiner Randbebauung und dem Terrassengebäude, der große Sprudel und das Badehaus – das Kurviertel von Bad Neuenahr gleicht derzeit einer einzigen Baustellenlandschaft. Wir haben uns angesehen, wie es dort läuft.

Wer in Bad Neuenahr die Kurgartenstraße oder gar den Kurpark betritt und sich umschaut, spürt sofort die Vorfreude auf das, was dort gerade entsteht. Links das neue Steigenberger Kurhotel, daneben das in altem Glanz erscheinende Badehaus und direkt gegenüber die neue Kurparkrandbebauung mit Tourist-Information, Trinkhalle, Konzerthalle mit historischer Drehbühne und ganz hinten am südlichen Rand des Kurparks das neue Kurparkterrassen-Gebäude. ...







