Die Politik im Brohltal und auch darüber hinaus sah es als sehr gute Idee an, in Niederzissen einen zweiten Standort für eine Integrierte Gesamtschule zu konzipieren. Die Mehrheit im Kreistag war letztlich anderer Meinung.
Lesezeit 2 Minuten
Groß waren die Hoffnungen, immens aber auch die Ängste, Emotionen kochten hoch, trafen auf Fakten. Die Befürworter hatten sogar eigens eine Petition gestartet, die direkt vor der Entscheidenden Kreistagssitzung an die Landrätin, Cornelia Weigand, übergeben wurde.