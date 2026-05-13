Kein Abitur im Brohltal So kam es zur Ablehnung einer IGS in Niederzissen Martin Ingenhoven 13.05.2026, 18:00 Uhr

i Blick auf die Brohtalschule in Niederzissen. In der Kreispolitik wird darüber diskutiert, ob die Realschule plus zu einer Integrierten Gesamtschule um- und ausgebaut wird, sodass man hier auch das Abitur machen kann. Frank Bugge

Die Politik im Brohltal und auch darüber hinaus sah es als sehr gute Idee an, in Niederzissen einen zweiten Standort für eine Integrierte Gesamtschule zu konzipieren. Die Mehrheit im Kreistag war letztlich anderer Meinung.

Groß waren die Hoffnungen, immens aber auch die Ängste, Emotionen kochten hoch, trafen auf Fakten. Die Befürworter hatten sogar eigens eine Petition gestartet, die direkt vor der Entscheidenden Kreistagssitzung an die Landrätin, Cornelia Weigand, übergeben wurde.







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