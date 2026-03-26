Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler So geht es weiter für Pascal Rowald Lars Tenorth 26.03.2026, 05:00 Uhr

i Seine Frau Jennifer und der Erste Beigeordnete der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Peter Diewald, gratulieren Pascal Rowald (rechts) zum Wahlerfolg. Lars Tenorth

Kurz nach seinem großen Wahlerfolg blickt Pascal Rowald (CDU), den die Menschen zum neuen Bürgermeister in Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt haben, auf die nächsten Monate. Es wird etwas ruhiger, auch wenn einiges zu tun bleibt.

Nach dem Wahlerfolg ist vor der Ernennung zum Bürgermeister in Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem endgültigen Antritt seines Amtes. Bis dahin ist bei Pascal Rowald noch einiges zu klären. Außerdem erklärt er, wie sehr er sich schon für das Amt gewappnet fühlt und was in den kommenden Monaten ansteht.







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