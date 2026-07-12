Die Flutkatastrophe in der Nacht zum 15. Juli 2021 hat die Lebenshilfe besonders hart getroffen. In ihrem Haus in Sinzig ertranken zwölf Bewohner. Zurück blieben traumatisierte Überlebende und Betreuer. Wie geht es ihnen heute – fünf Jahre danach?
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Lange hat das Lebenshilfehaus in der Pestalozzistraße in Sinzig, in dem in der Flutnacht zum 15. Juli 2021 zwölf Bewohner ertrunken sind, leer gestanden. E inige Jahre hatte es gedauert, bis sich die Lebenshilfe nach den Sanierungsarbeiten mit einem neuen Konzept aufstellen konnte.