Bau in Bad Neuenahr-Ahrweiler So geht es beim Familienbad Twin weiter Lars Tenorth 07.09.2026, 17:00 Uhr

i Noch steht das Lennè-Schlösschen im Hintergrund allein da, aber in absehbarer Zukunft wird hier das neue Twin-Freizeibad entstehen. Jochen Tarrach (Archiv). Jochen Tarrach

Noch ist schwer sich vorzustellen, wie das Twin-Freizeitbad einmal aussehen wird. Die Planungsfortschritte sind weiter als bei den Ahr-Thermen, und das Twin-Konzept ist grundlegend anders. Eine Nachricht dürfte die DRLG freuen.

Das neue Twin-Freizeitbad soll an alter Stelle an der Straße „Am Gartenschwimmbad“ entstehen. Auf Anfrage berichtet Herbert Wiemer, Mitglied der Geschäftsführung der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler, wie es weitergeht. Positive Nachrichten hat er für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Gepäck.







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