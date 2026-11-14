Blick auf die VG Altenahr So geht der Wiederaufbau der Feuerwehren voran Sofia Grillo 14.11.2026, 16:00 Uhr

i Fahrzeuge der Feuerwehr wurden in der VG Altenahr wurden durch die Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 beschädigt. Die Standorte vieler Wehren sind inzwischen neu gedacht worden. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Standorte vieler Feuerwehren in der VG Altenahr mussten nach der Flutkatastrophe von 2021 neu gedacht werden. Die Verwaltung hat jetzt einen Überblick darüber gegeben, wie es mit den Planungen und Arbeiten vorangeht.

Die Feuerwehren, die Helfer und erste Einsatzkräfte bei Katastrophen, wurden teils selbst Opfer der Ahrflut im Juli 2021: Die Standorte in Liers, Rech, Mayschoß und Kreuzberg wurden vollständig zerstört oder weggespült. Hinzu kamen erhebliche Schäden an Fahrzeugen, Ausrüstung und Schutzkleidung.







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