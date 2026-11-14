Blick auf die VG Altenahr
So geht der Wiederaufbau der Feuerwehren voran
Fahrzeuge der Feuerwehr wurden in der VG Altenahr wurden durch die Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 beschädigt. Die Standor
Fahrzeuge der Feuerwehr wurden in der VG Altenahr wurden durch die Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 beschädigt. Die Standorte vieler Wehren sind inzwischen neu gedacht worden.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Standorte vieler Feuerwehren in der VG Altenahr mussten nach der Flutkatastrophe von 2021 neu gedacht werden. Die Verwaltung hat jetzt einen Überblick darüber gegeben, wie es mit den Planungen und Arbeiten vorangeht.

Lesezeit 3 Minuten
Die Feuerwehren, die Helfer und erste Einsatzkräfte bei Katastrophen, wurden teils selbst Opfer der Ahrflut im Juli 2021: Die Standorte in Liers, Rech, Mayschoß und Kreuzberg wurden vollständig zerstört oder weggespült. Hinzu kamen erhebliche Schäden an Fahrzeugen, Ausrüstung und Schutzkleidung.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerAhrflut

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren