Die Arbeiten am Sinziger Dreifaltigkeitsweg laufen, doch es gibt diverse Herausforderungen: Altlasten und Leitungsschäden, ein verzögerter Baustart und der möglichst reibungslose Ablauf des Schülerverkehrs. Wie es derzeit vorangeht.
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Seit Ende November sind die Arbeiten zum Ausbau des Sinziger Dreifaltigkeitswegs, an dem sich das Schulzentrum mit Regenbogen-Grundschule, Barbarossa-Realschule plus und dem Rhein-Gymnasium befindet, in vollem Gange. Geplant sind die Erneuerung der Straße im Vollausbau sowie die Erneuerung der Hauptwasserleitung und der Hausanschlüsse.