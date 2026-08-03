Großes Bauprojekt in Sinzig
So geht der Ausbau des Dreifaltigkeitswegs voran 
An der zentralen Kreuzungsstelle, wo die Jahnstraße auf den Dreifaltigkeitsweg trifft, wird schwer gearbeitet.
An der zentralen Kreuzungsstelle, wo die Jahnstraße auf den Dreifaltigkeitsweg trifft, wird schwer gearbeitet.
Judith Schumacher

Die Arbeiten am Sinziger Dreifaltigkeitsweg laufen, doch es gibt diverse Herausforderungen: Altlasten und Leitungsschäden, ein verzögerter Baustart und der möglichst reibungslose Ablauf des Schülerverkehrs. Wie es derzeit vorangeht.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Ende November sind die Arbeiten zum Ausbau des Sinziger Dreifaltigkeitswegs, an dem sich das Schulzentrum mit Regenbogen-Grundschule, Barbarossa-Realschule plus und dem Rhein-Gymnasium befindet, in vollem Gange. Geplant sind die Erneuerung der Straße im Vollausbau sowie die Erneuerung der Hauptwasserleitung und der Hausanschlüsse.
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