Mitte Juli, ein ganz normaler Mittwochnachmittag in Bad Neuenahr-Ahrweiler – doch plötzlich fällt der Strom im Bereich der Straßen Ringener Straße, Wilhelmstraße, Niederhutstraße, des Ahrweiler Marktes und den angrenzenden Nebenstraßen aus. Situationen wie diese gibt es seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 immer mal wieder im Kreis Ahrweiler. Zuständiger Netzbetreiber für das Stromnetz von Bad Neuenahr-Ahrweiler sind die Ahrtal-Werke. Ihr Geschäftsführer Dominik Neswadba erklärt, was in einem solchen Fall bei den Ahrtal-Werken passiert, wie die Bürger informiert werden und welche Ursache die häufigste ist.

Störhotline ist rund um die Uhr erreichbar

Regulär sei Deutschland ein Land, das im Vergleich zu anderen Ländern nicht häufig mit Stromausfällen zu tun habe, erklärt Neswadba. Im Kreis Ahrweiler ist die Situation seit der Flutkatastrophe ein wenig anders gelagert. Auf der „größten Baustelle Deutschlands“ passiert es immer wieder, dass ein Bagger beispielsweise eine Stromleitung erwischt und die angrenzenden Haushalte von dem Stromausfall betroffen sind. Auch bei dem Juli-Stromausfall waren Bauarbeiten der Grund.

„Schätzungsweise gehen derzeit rund 80 Prozent der Stromausfälle in unserem Versorgungsgebiet auf Bauarbeiten dritter oder private Baumaßnahmen zurück“, sagt Neswadba. „Natürlich kann auch mal technisches Versagen die Ursache für einen Stromausfall sein, aber das war seit der Flut vergleichsweise selten der Fall.“ Grundsätzlich seien Baufirmen vor Beginn größerer Baumaßnahmen verpflichtet, Leitungsauskünfte einzuholen, um genau solche Probleme zu vermeiden.

Kommt es doch zu einem Problem im Leitungsnetz, erreicht dieses die Ahrtal-Werke als zuständiger Energieversorger für das Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler, also geografisch von Marienthal bis Gimmigen, normalerweise über zwei Wege: Es erfolgt eine automatische Alarmierung über die Netzleitstelle oder es melden sich Stromkunden über die Störungshotline. „Diese ist unter 02641/9050-110 an 365 Tagen im Jahr – oder 366 Tagen in einem Schaltjahr – rund um die Uhr erreichbar“, sagt Neswadba. „Wenn uns eine Störmeldung erreicht, wird sofort reagiert.“ Meistens lässt sich die Störung relativ schnell beheben. Die Bundesnetzagentur hat den deutschlandweiten Saidi-Wert für das Jahr 2023, also den Wert, der angibt, wie lange Stromkunden im Jahr durch Stromausfälle im Durchschnitt nicht mit Strom versorgt werden konnten, mit 12,8 Minuten ermittelt. Bei dem jüngsten Stromausfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler dauerte es nach Angaben der Ahrtal-Werke etwa eine Dreiviertelstunde, bis alle Haushalte wieder Strom hatten.

„Wichtig ist, als betroffener Bürger im Falle eines Stromausfalls erst einmal Ruhe zu bewahren.“

Dominik Neswadba

Dass es bei einer Störung so schnell geht, ist dem Grundsatz der sogenannten N-1-Redundanz (gesprochen N-minus-eins-Redundanz) zu verdanken. Das bedeutet, dass bei Ausfall einer Komponente im Netz, diese durch eine redundante Komponente kompensiert werden kann, sodass es nicht zu einem weitreichenden Zusammenbruch der Versorgung kommt. „Wir haben schon in den Jahren vor der Flut viel in unser Stromnetz investiert, um die Versorgungssicherheit weiter zu erhöhen sowie das Netz frühzeitig auf die aus der Energiewende resultierenden, zukünftigen Anforderungen auszurichten“, erklärt Neswadba.

Sobald die Ahrtal-Werke Kenntnis über eine Störung erhalten, fährt ein Team aus Netzmonteuren zu der Problemstelle und beginnt mit der Entstörung. Sollte sich das Problem als komplexer erweisen, kann die Stromversorgung der Haushalte in der Regel zeitnah über das N-1-Kriterium wiederhergestellt werden. Für die Mitarbeiter der Ahrtal-Werke tickt allerdings parallel noch eine Uhr: Die Bevölkerung muss informiert werden. Das geschieht über die Webseite und bekannte Medien, aber auch über die sozialen Netzwerke. „Wichtig ist, als betroffener Bürger im Falle eines Stromausfalls erst einmal Ruhe zu bewahren. Oft sind wir bereits informiert und arbeiten schon an der Behebung der Störung. Auf Facebook informieren wir im Störungsfall kontinuierlich über den aktuellen Stand der Störung“, klärt Neswadba auf.