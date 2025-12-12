Sie fährt flotter als früher So erlebt unser Reporter die erste Fahrt der Ahrtalbahn Frank Bugge 12.12.2025, 17:00 Uhr

i Der Medienrummel bei der ersten offiziellen Fahrt der Ahrtalbahn auf der Strecke war groß. Hier steht Ministerpräsident Alexander Schweitzer im Mittelpunkt des Interesses der Presse. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Viereinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe kann die Ahrtalbahn ab Sonntag wieder regulär auf ganzer Strecke bis nach Ahrbrück fahren. Unser Reporter war bei der ersten Premierenfahrt dabei – und hat seine Eindrücke festgehalten.

Es ist so weit: Die Ahrtalbahn fährt wieder auf ihrer gesamten Strecke. Nachdem die Flut 2021 große Teile der Gleise, Masten und Bahndämme, Tunnel und Brücken zerstört hatte, ist die Strecke nun wieder vollständig in Betrieb. Am Freitagmittag konnten geladene Gäste bei einer ersten offiziellen Fahrt dabei sein, RZ-Reporter Frank Bugge hat seine Eindrücke festgehalten: Was unser Reporter erlebt hat Die Frage, die mich sehr beschäftigt hat, ...







