So erlebt unser Reporter die erste Fahrt der Ahrtalbahn

Viereinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe kann die Ahrtalbahn ab Sonntag wieder regulär auf ganzer Strecke bis nach Ahrbrück fahren. Unser Reporter war bei der ersten Premierenfahrt dabei – und hat seine Eindrücke festgehalten.
Lesezeit 3 Minuten
Es ist so weit: Die Ahrtalbahn fährt wieder auf ihrer gesamten Strecke. Nachdem die Flut 2021 große Teile der Gleise, Masten und Bahndämme, Tunnel und Brücken zerstört hatte, ist die Strecke nun wieder vollständig in Betrieb. Am Freitagmittag konnten geladene Gäste bei einer ersten offiziellen Fahrt dabei sein, RZ-Reporter Frank Bugge hat seine Eindrücke festgehalten: