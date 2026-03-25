Nach seinem Erfolg erzählt Pascal Rowald (CDU) von einem besonderen Gänsehautmoment am Wahlabend, analysiert auffällige Ergebnisse in den Wahlgebieten und führt mögliche Gründe für seinen unerwartet deutlichen Sieg im ersten Wahlgang an.
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Auch mit ein wenig Abstand wirkt der triumphale Wahlabend nach. Für den Wahlsieger Pascal Rowald (CDU) ist es immer noch überraschend, dass er bei vier Kandidaten direkt im ersten Wahlgang bereits zum neuen Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt wurde.