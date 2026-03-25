Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler So blickt Pascal Rowald auf seinen großen Wahlerfolg Lars Tenorth 25.03.2026, 05:00 Uhr

i Guido Orthen (CDU), langjähriger und scheidender Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, der in den Landtag einziehen wird, gratulierte Pascal Rowald (CDU) als einer der Ersten. Lars Tenorth

Nach seinem Erfolg erzählt Pascal Rowald (CDU) von einem besonderen Gänsehautmoment am Wahlabend, analysiert auffällige Ergebnisse in den Wahlgebieten und führt mögliche Gründe für seinen unerwartet deutlichen Sieg im ersten Wahlgang an.

Auch mit ein wenig Abstand wirkt der triumphale Wahlabend nach. Für den Wahlsieger Pascal Rowald (CDU) ist es immer noch überraschend, dass er bei vier Kandidaten direkt im ersten Wahlgang bereits zum neuen Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt wurde.







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