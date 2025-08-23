In Altenahr gehen die Pläne für den Wiederaufbau voran. Dabei spielen Retentionsflächen für die Ahr eine große Rolle. Der Ort wird sich verändern – über eine schmalere Promenade bis hin zu weniger Touristenparkplätzen und eine Sportanlage außerorts.

„Die Sicherheit der Menschen vor einem möglichen Ahrhochwasser ist uns wichtiger als Parkplätze im Ort.“ Dieses Credo schickt der Ortsbürgermeister von Altenahr, Neofitos Arathymos, einem Blick aufs Luftbild der Ahrtalgemeinde voraus. Denn für die Gewässermodellierung – vor allem in der Ortslage – zählt der Grundsatz, dass der Ahr mehr Platz gelassen werden muss.

Viele Flächen an der Ahr müssen aufgegeben werden

Arathymos beginnt am westlichen Ortsrand, wo die Ahr an der Seilbahnstraße einen Bogen macht. Das Gelände des ehemaligen Seilbahnparkplatzes werde stark abgetragen. Wie einmal von Bau-, Planungs- und Architekturstudenten nach einer Workshopwoche vorgeschlagen, könnte ein naturnaher Wasserpark mit Stegen, Inseln und Ruhemöglichkeiten entstehen, der von Bürgern und Besuchern erwandert und erlebt werden kann. Doch Detailplanungen müssten noch folgen.

„Wir werden auch im weiteren Verlauf viele Flächen direkt an der Ahr aufgeben“, berichtet Arathymos. Das gelte vor allem für den Bereich von der Ahrbrücke in der Ortsmitte bis zum Straßentunnel am Ortseingang. Der Ortsbürgermeister spricht von der „Ahrpromenade“, die einst auf der Nordseite der Ahr gegenüber der Bahnlinie und der Rückseite der von Hotels geprägten Brückenstraße und der Tunnelstraße verlief. Sie sei einmal zehn Meter breit gewesen. „Wir bauen sie auf drei Meter zurück und geben der Ahr den Platz, sich bei Hochwasser ausbreiten zu können“, so der Ortsbürgermeister. Es handelt sich dabei um große Flächen vom Hotel zur Post, das an der Ahr noch immer als Ruine dasteht, ebenso wie gegenüber das Schwarze Kreuz und das Zentral Hotel. Alle drei Gebäude will die Gemeinde übernehmen.

Touristenparkplatz wird massiv verkleinert

Einen starken Eingriff zugunsten des Flusses wird es zudem vor dem Tunnel geben, wo einst an der Bundesstraße der große Touristenparkplatz war. Damit der Fluss sich an diesem Nadelöhr am Knick ins Langfigtal vor den Felsen der Engelsley aufstauen und ausweiten kann, wird der Parkplatz stark beschnitten: „Von den einst 140 Parkplätzen werden nur noch 60 bleiben.“

i Die Tunnelstraße und die Tunnel für die Bahn und den Radweg in Altenahr. Nach Ende der Bauarbeiten sollen die Straße und die Flächen zur Ahr stark zurückgebaut werden. Der einstige Großparkplatz wird von 140 auf 60 Plätze reduziert. Frank Bugge

Bei diesen Plänen ist es klar, dass die von der Flut zerstörte Tennisanlage mit drei Plätzen hier nicht wieder aufgebaut werden kann. Laut Neofitos Arathymos laufen Planungen für ein neues hochwassersicheres Altenahrer Sportgelände mit drei Tennisplätzen, einem Sportplatz und einem Vereinshaus im Sahrbachtal hinter Kreuzberg an der Abzweigung der Straße nach Krälingen.

Auf der Projektliste steht außerdem die Fläche zwischen Altenahr und Altenburg, auf der direkt an der Ahr der bei der Flut schwer getroffene Campingplatz lag. Derzeit gibt es hier Sportmöglichkeiten. Geplant sei mit dem Ausbau des Ahrradweges der Bau einer Brücke für Fahrzeuge, Radler und Fußgänger parallel zur bereits liegenden Bahnbrücke. Über diese Brücke wäre es auch möglich, für Wohnmobiltouristen auf einer kleinen Fläche des ehemaligen Campingplatzes einige bescheidene, aber flutsicher ausgestattete Stellplätze anzubieten. „So wie in Mayschoß“, verweist Arathymos auf die gut frequentierte Touristeneinrichtung im Nachbarort.