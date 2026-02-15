Alfredo Pauly – das steht für Luxusmode, für Qualität, für Pelz. In Bad Neuenahr ist der Modedesigner sehr bekannt, dort hatte er jahrelang ein Modegeschäft. Jetzt setzt er auf Onlineshopping. Welche Rolle er dort spielt und wie bedeutsam diese ist.
Alfredo Pauly ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler bekannt wie ein bunter Hund. Vermutlich eher noch bekannter. Der Modemacher führte jahrzehntelang ein Luxusmodegeschäft – vor allem für Pelze – im Neuenahrer Kurviertel. Die Schickeria ging bei Alfredo Pauly ein und aus.