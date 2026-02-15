Modedesigner aus Bad Neuenahr So bedeutsam ist Alfredo Pauly für die Teleshoppingwelt Celina de Cuveland 15.02.2026, 09:00 Uhr

i Die HSE Zuschauerinnen und Kundinnen kennen und schätzen Alfredo Pauly als kompetenten Experten für Mode, Interior und Schmuck. HSE

Alfredo Pauly – das steht für Luxusmode, für Qualität, für Pelz. In Bad Neuenahr ist der Modedesigner sehr bekannt, dort hatte er jahrelang ein Modegeschäft. Jetzt setzt er auf Onlineshopping. Welche Rolle er dort spielt und wie bedeutsam diese ist.

Alfredo Pauly ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler bekannt wie ein bunter Hund. Vermutlich eher noch bekannter. Der Modemacher führte jahrzehntelang ein Luxusmodegeschäft – vor allem für Pelze – im Neuenahrer Kurviertel. Die Schickeria ging bei Alfredo Pauly ein und aus.







Artikel teilen

Artikel teilen