Fall im Kreis Ahrweiler
Slogan „Sicherheit macht frei“: Verfahren eingestellt
Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat wegen Volksverhetzung gegen einen 50-jährigen Beschuldigten aus dem Kreis Ahrweiler ermittelt
Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat wegen Volksverhetzung gegen einen 50-jährigen Beschuldigten aus dem Kreis Ahrweiler ermittelt, stellte das Verfahren allerdings inzwischen ein.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Den Slogan „Sicherheit macht frei“ entdeckte ein Bürger auf einem Firmenauto im Kreis Ahrweiler und erstattete Anzeige. Die Staatsanwaltschaft hat wegen Volksverhetzung ermittelt, stellte das Verfahren allerdings ein. So reagiert das Unternehmen. 

Lesezeit 3 Minuten
Ein Bürger meldete sich vor Kurzem anonymisiert bei unserer Redaktion mit dem Hinweis, auf einem Unternehmensfahrzeug den Slogan „Sicherheit macht frei“ gesichtet und daraufhin Anzeige bei der zuständigen Polizei erstattet zu haben. Diese Formulierung habe ihn sehr deutlich an den NS-Slogan „Arbeit macht frei“ erinnert.

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