Den Slogan „Sicherheit macht frei“ entdeckte ein Bürger auf einem Firmenauto im Kreis Ahrweiler und erstattete Anzeige. Die Staatsanwaltschaft hat wegen Volksverhetzung ermittelt, stellte das Verfahren allerdings ein. So reagiert das Unternehmen.
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Ein Bürger meldete sich vor Kurzem anonymisiert bei unserer Redaktion mit dem Hinweis, auf einem Unternehmensfahrzeug den Slogan „Sicherheit macht frei“ gesichtet und daraufhin Anzeige bei der zuständigen Polizei erstattet zu haben. Diese Formulierung habe ihn sehr deutlich an den NS-Slogan „Arbeit macht frei“ erinnert.