Institution am Nürburgring Skurrile und spannende Erlebnisse an der Döttinger Höhe Celina de Cuveland 18.04.2026, 18:00 Uhr

i Das Gasthaus mit Tankstelle auf der Döttinger Höhe um 1964. Archiv Retterath

Die Tankstelle auf der Döttinger Höhe ist den meisten Besuchern des Nürburgrings ein Begriff. Mittlerweile gibt es sie seit fast 100 Jahren. In dieser Zeit haben sich zahlreiche Ereignisse dort zugetragen, von denen wir einige beleuchten wollen.

Die Tankstelle Döttinger Höhe ist eine der bekanntesten deutschen Tankstellen. Ihre Lage an der Rennstrecke des Nürburgrings macht sie einzigartig. Inzwischen gibt es die Institution seit fast 100 Jahren – mit einem Gasthaus fing 1927 alles an. Schnell wurde dieses um eine Tankstation erweitert.







Artikel teilen

Artikel teilen