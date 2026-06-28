Musikwelt von Robbie Williams
Sir Williams rockt auf dem Marktplatz in Ahrweiler
Armin Joisten, Sänger von Sir Williams, geht auch gern mal ins Publikum und setzt sich zu den Fans.
Armin Joisten, Sänger von Sir Williams, geht auch gern mal ins Publikum und setzt sich zu den Fans.
Thomas Kölsch

Trotz der anhaltenden Hitze überzeugt Sir Williams, eine Tributeband von Robbie Williams, mit bekannten Klassikern der Musiklegende auf dem Marktplatz in Ahrweiler. Die Band ist teilweise nah am Original, ohne eigene Facetten zu vergessen. 

Lesezeit 2 Minuten
Deutschland schwitzt. Überall sind in den vergangenen Tagen aufgrund der hohen Temperaturen Veranstaltungen abgesagt worden – nicht aber beim Musiksommer Ahrweiler. Immerhin liegt der Marktplatz abends schon im Schatten, und mit ein paar Getränken von den umliegenden Cafés, Restaurants und Buden lässt sich die Hitze eigentlich gut aushalten.

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