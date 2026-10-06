„S-Ecke“ hat Top-Bewertungen Sions Küche in Müsch reicht von Backfisch bis Hummer Thomas Weber 06.10.2026, 05:00 Uhr

i Kleine und größere Leckereien sind in der „S-Ecke“ zu haben, dabei dreht sich alles um Fisch und Meeresfrüchte. Thomas Weber

Im Restaurant „S-Ecke“ in Sions Eifeler Räucherkammer im Eifelort Müsch dreht sich alles rund um Lachs und Meeresfrüchte. Ein echtes Mekka für Feinschmecker. Und die Betreiberfamilie Sion hat jetzt sogar noch erweitert.

Der renommierte Restaurant-Kritiker Gault&Millau verteilte zwei Kochmützen in der Kategorie „Beste Restaurants“, das Fischmagazin vergab einen Seafood Star für das beste Fisch-Gastro-Konzept und ein Jahr zuvor ebenfalls einen solchen Stern als Sonderpreis für unternehmerischen Mut.







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