Im Restaurant „S-Ecke“ in Sions Eifeler Räucherkammer im Eifelort Müsch dreht sich alles rund um Lachs und Meeresfrüchte. Ein echtes Mekka für Feinschmecker. Und die Betreiberfamilie Sion hat jetzt sogar noch erweitert.
Lesezeit 4 Minuten
Der renommierte Restaurant-Kritiker Gault&Millau verteilte zwei Kochmützen in der Kategorie „Beste Restaurants“, das Fischmagazin vergab einen Seafood Star für das beste Fisch-Gastro-Konzept und ein Jahr zuvor ebenfalls einen solchen Stern als Sonderpreis für unternehmerischen Mut.