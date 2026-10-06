„S-Ecke“ hat Top-Bewertungen
Sions Küche in Müsch reicht von Backfisch bis Hummer
Kleine und größere Leckereien sind in der „S-Ecke“ zu haben, dabei dreht sich alles um Fisch und Meeresfrüchte.
Kleine und größere Leckereien sind in der „S-Ecke“ zu haben, dabei dreht sich alles um Fisch und Meeresfrüchte.
Thomas Weber

Im Restaurant „S-Ecke“ in Sions Eifeler Räucherkammer im Eifelort Müsch dreht sich alles rund um Lachs und Meeresfrüchte. Ein echtes Mekka für Feinschmecker. Und die Betreiberfamilie Sion hat jetzt sogar noch erweitert.

Lesezeit 4 Minuten
Der renommierte Restaurant-Kritiker Gault&Millau verteilte zwei Kochmützen in der Kategorie „Beste Restaurants“, das Fischmagazin vergab einen Seafood Star für das beste Fisch-Gastro-Konzept und ein Jahr zuvor ebenfalls einen solchen Stern als Sonderpreis für unternehmerischen Mut.
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