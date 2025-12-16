Nach Aus für Remagener Klinik Sinzigs Stadtrat appelliert an Gesundheitsminister Hoch Judith Schumacher 16.12.2025, 05:00 Uhr

i Im Januar kommt Gesundheitsminister Clemens Hoch nach Remagen, um über die gesundheitliche Versorgung zu sprechen. Das Krankenhaus ist geschlossen. Judith Schumacher

Nach der Schließung des Remagener Krankenhauses Maria Stern hat der Sinziger Stadtrat jetzt ein Resolutionspapier verabschiedet. Darin richtet er einen dringenden Appell an RLP-Gesundheitsminister Clemens Hoch.

Nach der klaren Positionierung zur Schließung des Krankenhauses Maria Stern von Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl und dem Stadtrat hat nun auch der Sinziger Stadtrat mit Bürgermeister Andreas Geron eine deutliche Ansage gemacht. In der jüngsten Stadtratssitzung beschlossen sie ein Resolutionspapier mit folgendem Inhalt: „Mit dem Wegfall dieser seit Jahrzehnten bestehenden medizinischen Einrichtung entsteht für die Bürger unserer Region ...







