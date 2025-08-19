Der Kirmeswettstreit der Sinziger Ortsvorsteher hat inzwischen schon Tradition. In diesem Jahr traten die Kontrahenten wieder mit großem Engagement gegeneinander an. Dabei war eine Disziplin besonders haarig.

Hochkonzentriert, das Ziel fest im Auge – in diesem Fall ein Plüschtier – positioniert Löhndorfs Ortsvorsteher Volker Holy die Flitsche, in der sich ein Filzball befindet. Das Geschoss geht mit großem Krawumm los. „Volker, lass die Bude stehen!“, ruft einer der Kontrahenten beim Kirmes-Wettstreit der Ortsvorsteher, den Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron zu seinem Amtsantritt ins Leben gerufen hatte. Zum sechsten Mal seit 2018 – unterbrochen in zwei Folgejahren durch die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe im Ahrtal – fand die kurzweilige Gaudi, bei der die Ortschefs gegeneinander antraten, jetzt statt.

150 Euro für die Dorfgemeinschaft gab es zu gewinnen

Die Kirmesbudenbetreiber waren von der Idee so angetan, dass sie hierfür Freispiele ausgaben. Das Prozedere war eingangs schnell erklärt. Fünf Buden, fünf Aufgaben, die mit unterschiedlicher Punktzahl bewertet werden und von Verwaltungsmitarbeiter Colin Pinto mit Klemmbrett unter dem Arm minutiös festgehalten wurden. Mit dabei: der Pokal mit den Namen der letztjährigen Gewinner. Die Reihenfolge: Bad Bodendorf, Koisdorf, Bad Bodendorf, Sinzig-Kernstadt und Löhndorf. Der Preis für den Sieger: 150 Euro für die jeweilige Dorfgemeinschaft.

Gewonnen haben sie schließlich alle bei der Gaudi - nämlich jede Menge Spaß. Judith Schumacher Hans-Jürgen Koffer (rechts) holte für Franken die Trophäe. Mario Wettlaufer aus Westum landete auf Platz zwei. Judith Schumacher Am Süßigkeiten-Stand galt es, sich möglichst viele Details einzuprägen. Judith Schumacher Colin Pinto führte akribisch die Punkteliste. Judith Schumacher Treffsicher zeigte sich beim Pfeilewerfen Löhndorfs Ortsvorsteher Volker Holy. Judith Schumacher Da konnte er sich noch so anstrengen. Für Westums Ortsvorsteher Mario Wettlaufer gab es an dieser Bude null Punkte. Am Ende gab es aber Platz zwei. Judith Schumacher Auch für Hans Meyer, stellvertretender Ortsvorsteher der Kernstadt, war das Plüschtier-Abschießen knifflig. Judith Schumacher Zum ersten Mal bei dem Wettstreit vertreten war Markus Isenhöfer aus Koisdorf und zeigte sich hoch konzentriert. Judith Schumacher Auch das Pfeile werfen gehörte zu den insgesamt fünf Aufgaben. Judith Schumacher Hans-Jürgen Koffer schoss sich für Franken aufs Siegertreppchen. Judith Schumacher 1 / 10

Gleich drei Neulinge gab es in der Runde. Zu Volker Holy (Löhndorf), Hans-Jürgen Koffer (Franken) und Mario Wettlaufer (Westum) gesellten sich Bad Bodendorfs neuer Ortsvorsteher Jürgen Werf, Hans Meyer als Stellvertreter von Reiner Friedsam, der aufgrund eines Todesfalls nicht mit dabei sein konnte, für die Kernstadt und Markus Isenhöfer als Stellvertreter von Karl-Heinz Arzdorf für Koisdorf. „Ich werde den letzten Platz vom vergangenen Jahr ehrenvoll verteidigen“, kündigte Westums Ortsvorsteher Mario Wettlaufer beherzt an.

Treffen von Plüschtieren mit einer Gummi-Flitsche war wohl die schwierigste Disziplin

An der Schießbude machten die Neulinge mit Markus Isenhöfer und Hans Meyer gleich eine gute Figur und landeten fünf Treffer. „Das letzte Mal habe ich vor 40 Jahren geschossen. Ich war ja irgendwann mal bei der Bundeswehr“, scherzte er. Die im Privatleben passionierten Jäger Volker Holy und Hans-Jürgen Koffer schafften ebenso wie der Bad Bodendorfer Jürgen Werf vier Treffer. Wettlaufer schien zunächst seiner Ankündigung treu zu bleiben und landete einen Ehrentreffer. Nachdem die Kontrahenten sich beim Pfeilewerfen alle recht gut schlugen, hatten sie es beim Abtreffen von Plüschtieren mit der Gummi-Flitsche schwerer. Einer nach dem anderen stellte fest, dass diese Disziplin besonderes Augenmaß und Zielwasser benötigte. Koisdorf ging ebenso wie Westum mit null Punkten daraus hervor, Franken, Löhndorf und Bad Bodendorf mit jeweils einem.

Allerdings liefen die Ortsvertreter beim Gedächtnisspiel samt und sonders zur Hochform auf. Die Aufgabe: sich den Süßigkeitenstand eine Minute lang aufmerksam anzuschauen, sich Einzelheiten einzuprägen und dann fünf Fragen zu beantworten, was sie denn in dieser Zeit registriert hatten. Beispiel: „Richtig oder falsch? Auf mindestens einem Lebkuchenherz steht der Schriftzug ,Liebe meines Lebens‘“, fragte der Bürgermeister ab. „Die Liebe meines Lebens steht neben mir und hängt nicht da rum“, sagte Isenhöfer mit breitem Lächeln in Richtung seiner Ehefrau. „Da kann man mal sehen, dass sich so ein Ortsvorsteher auch gut was behalten kann“, zeigte sich Volker Holy zufrieden angesichts seiner Trefferquote.

Endstand nach letztem Wettkampf steht fest

Kurze Verschnaufpause am Getränkestand der SPD, wobei Colin Pinto den Zwischenstand vor dem alles entscheidenden letzten Durchgang festhielt. Hier lag Löhndorf vorn vor Franken und Koisdorf, gefolgt von Bad Bodendorf und Westum. Doch an der letzten Bude sicherten sich jeweils Franken und Westum fünf Punkte pro abzuschneidendem Stofftier, was folgendes Endergebnis ergab: Hans-Jürgen Koffer holte den Pokal nach Franken, Westum und Löhndorf sicherten sich den zweiten Platz. Jetzt gibt es auf der Trophäe noch zwei freie Stellen für die nächsten Wettkämpfe.