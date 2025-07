Sommer, Sonne und das tiefblaue Meer: eine hervorragende Kulisse für Liebesgeschichten. Genau das hat sich auch die Sinziger Autorin Caroline Krieger gedacht. Gleich fünf verschiedene Romanzen gibt es in ihrer neuen Reihe „Liebe an Bord“. Der Titel lässt schon erahnen, dass sie sich alle während einer Kreuzfahrt abspielen. Und zwar nicht auf irgendeiner, sondern auf der, die die 36-jährige Mutter von fünf Jahre alten Zwillingen mit ihrem Ehemann damals selbst gemacht hat. „Da waren die Kinder aber noch nicht dabei“, sagt die Sinzigerin schmunzelnd.

Unterschiedliche Perspektiven

Die Reihe umfasst also insgesamt fünf Teile. Alle Begegnungen ereignen sich auf derselben Reise auf demselben Kreuzfahrtschiff, wobei sich die Pärchen nicht kennen, sich aber innerhalb der verschiedenen Bände zweimal über den Weg laufen. Alle Geschichten werden so aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt.

Den Anfang macht Maria, die beim Junggesellenabschied auf dem Kreuzfahrtschiff zufällig auf ihre erste große Liebe trifft – den charmanten Entertainmentmanager Jan. Und der rockt dann nicht mehr nur das Deck des Urlaubsdampfers, sondern auch das Herz von Maria. Die Krux: Diese will aber eigentlich gar keine Gefühle zulassen. Bei Jan indes lodern die alten Emotionen auf, die er längst über Bord geworfen glaubte.

Romantische Dates unter den Sternen

„Zurück auf Anfang“ lautet der Name des ersten Bands, der am 1. August erscheint. Los geht die Reise auf Mallorca. Von dort aus werden dann spanische und portugiesische Ziele angefahren. „Ich fand diese Route damals sehr schön“, sagt Caroline Krieger rückblickend. Und sie kann sich auch noch gut an die touristischen Highlights erinnern, die auch der Leser gemeinsam mit den Protagonisten des Buches entdeckt oder wiederentdeckt. „Denn natürlich geht es auch an Land, um sich etwas anzuschauen“, verrät die Sinziger Autorin. So erlebt der Leser zum Beispiel das Herz des spanischen Málaga gemeinsam mit Maria und Jan. Es gibt aber noch weitere Stadtführungen und romantische Dates unter den Sternen. Ob die alte Liebe der beiden wohl wirklich wieder an Fahrt aufnehmen kann?

i Der Hafen von Palma de Mallorca mit Kreuzfahrtschiffen: Dort startet auch die Reise in der neuen Reihe „Liebe an Bord“ von Caroline Krieger. Clara Margais. picture alliance/dpa

Rund drei Monate hat Caroline Krieger an dem ersten Teil ihrer neuen Reihe geschrieben. Herausgekommen sind etwas mehr als 300 unterhaltsame Seiten. Aktuell arbeitet die Sinziger Autorin schon am vierten Band von „Liebe an Bord“. „Der zweite Teil ist bereits im Korrektorat“, sagt sie. Es wird somit nicht mehr allzu lang dauern, bis das Buch mit dem Titel „Bis es echt ist“ erscheinen wird.

„Zurück auf Anfang“, der erste Band der fünfteiligen Reihe „Liebe an Bord“ von Caroline Krieger, kostet als E-Book 4,99 Euro und kann im Internet über Amazon bezogen werden. Das Taschenbuch, das im Trediton-Verlag erscheint, ist überall im Buchhandel erhältlich und kostet 16 Euro.