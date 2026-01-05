Termin am 10. Januar Sinziger Wassersportverein in Römerthermen kennenlernen Judith Schumacher 05.01.2026, 05:00 Uhr

i Die Römerthermen in Bad Breisig Martin Gausmann

Der WSV Sinzig will sich und sein breites Angebot den Bürgern vorstellen. Geplant ist ein Kennenlerntag am 10. Januar in den Römerthermen in Bad Breisig.

Einen abwechslungsreichen Kennenlerntag mit Spannung, Spiel und Spaß rund ums Wasser mit dem Sinziger Wassersportverein (WSV) können Interessierte in den Bad Breisiger Römerthermen am Samstag, 10. Januar, erleben. In der Zeit von 16 bis 20 Uhr gibt es dort Kajak-Spaß, einen Tauchparcours, Stand-up-Paddeln, Vorführungen von Rettungsübungen und ein Kreativangebot.







