Zahlenwerk steht Sinziger Verwaltung legt ausgeglichenen Etat vor 18.12.2024, 16:05 Uhr

i Noch ziehen keine dunklen Wolken über dem Sinziger Rathaus auf: Der Haushaltsplan für 2025, über den der Stadtrat abstimmen soll, ist ausgeglichen. Silke Müller. Silke Müller

Für Kommunen wird es immer schwieriger, einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Da macht auch die Stadt Sinzig keine Ausnahme.

Wie lange die Sinziger Verwaltung noch einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufstellen kann, steht in den Sternen. Für 2025 aber ist es ihr wieder gelungen. Und das zum achten Mal in Folge. Darauf weist der Fachbereich Finanzen unter der Leitung von Kämmererin Antje Thürmer in seinem Vorbericht ausdrücklich hin.

