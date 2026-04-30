Seit Kurzem kann man bei Floristik und Ambiente Meyer in Sinzig rund um die Uhr Blumen und Geschenkartikel kaufen. Wie sich das Traditionsunternehmen, das mehr als 95 Jahre besteht, über die Dekaden hinweg verändert hat.
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Das Blumengeschäft Floristik & Ambiente Meyer in der Mühlenbachstraße in Sinzig kann auf eine lange Tradition zurückschauen. Im vergangenen Jahr feierte es sein 95-jähriges Bestehen.Angefangen hat alles 1930. In jenem Jahr machte Gärtnermeister Jakob Meyer gemeinsam mit seiner Frau Katharina am damaligen Sinziger Kreuz (Barbarossastraße/ Kölner Straße) eine Gärtnerei auf.