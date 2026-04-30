Floristik & Ambiente Meyer Sinziger Traditionsgeschäft geht stets mit der Zeit mit Silke Müller 30.04.2026, 17:00 Uhr

i Ein Blick in den neuen SB-Blumenshop. Er ist außerhalb der regulären Öffnungszeiten des Geschäfts Floristik & Ambiente Meyer zugänglich. Silke Müller

Seit Kurzem kann man bei Floristik und Ambiente Meyer in Sinzig rund um die Uhr Blumen und Geschenkartikel kaufen. Wie sich das Traditionsunternehmen, das mehr als 95 Jahre besteht, über die Dekaden hinweg verändert hat.

Das Blumengeschäft Floristik & Ambiente Meyer in der Mühlenbachstraße in Sinzig kann auf eine lange Tradition zurückschauen. Im vergangenen Jahr feierte es sein 95-jähriges Bestehen. Angefangen hat alles 1930. In jenem Jahr machte Gärtnermeister Jakob Meyer gemeinsam mit seiner Frau Katharina am damaligen Sinziger Kreuz (Barbarossastraße/ Kölner Straße) eine Gärtnerei auf.







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