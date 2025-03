Ein Stromausfall hat am vergangenen Donnerstag die Sinziger Bürger auf Trab gehalten. Doch es waren auch Firmen und Geschäfte betroffen – vor allem die Deutsche Steinzeug. Was solch ein Stromausfall für den Großbetrieb bedeutet.

Am vergangenen Donnerstag, 13. März, ist es zu einem großflächigen Stromausfall im Bereich der Stadt Sinzig und dem Gewerbegebiet gekommen. In der Sinziger Vogelsangstraße war durch Bauarbeiten eine 20-Kilovolt(KV)-Leitung beschädigt worden und damit 14 Stationen im Stromnetz betroffen. Der Ausfall dauerte rund eine Stunde, nachdem die Mitarbeiter von Westnetz sofort zur Unfallstelle gefahren waren. Sie sorgten für die Umleitung des Stroms, damit zahlreiche Haushalte und Gewerbebetriebe möglichst schnell wieder versorgt waren. Für einen Industriestandort wie den der Deutschen Steinzeug hat ein solcher Ausfall jedoch weitreichende Folgen.

„Unter dem Strich wirft uns ein solcher Stromausfall, wenn es gut läuft, im Betriebsablauf schon um fünf bis sieben Stunden zurück. Bei einem Stromausfall schalten alle gasbefeuerten Anlagen, wie etwa die Brennöfen, über die Sicherheitsabsperrventile sofort ab, was nicht verhindert werden kann“, erklärte Bernd Mannheim, Werkleiter bei Deutsche Steinzeug Solar Ceramics.

Notstrom ist keine Lösung

Die Anlagen und Maschinen zur Fliesenherstellung benötigten so viel Strom, dass das nicht mit Notstrom zu bewältigen sei. Nur die Antriebe für die Rollenöfen würden mit Notstrom versorgt, damit die keramischen Rollen in den Öfen sich nicht durchbiegen und brechen. „Dies würde für die Rollenöfen quasi einen Gau bedeuten. Unabhängig davon wird durch einen Stromausfall mehr als die Hälfte des Brennguts in den Öfen zu Bruch. Dies sind je Brennofen etwa 100 Quadratmeter Fliesen, die als Bruch abzuschreiben sind“, erklärt Mannheim.

Aber: „Wir hatten doppeltes Glück. Zum einen, dass der Ausfall noch zur Betriebszeit zwischen 16 bis 17.30 Uhr war, denn wir hatten noch genügend Handwerker hier, die sich darum kümmern konnten, die Computer der Anlagen manuell herunterzufahren, bevor die USV-Batterien, die für den Fall eines Stromausfalls zum Einsatz kommen und nur eine Viertelstunde halten, mit ihrer Kapazität am Ende waren“, erläutert der Werkleiter die Hintergründe.

Bernd Mannheim, Werkleiter der Deutsche Steinzeug in Sinzig

Ein glücklicher Umstand sei zum anderen aber auch gewesen, dass der Hauptstromverbraucher, die große Mühle, in der die Rohstoffe für die Fliesen gemahlen werden, nicht in Betrieb war. „Wenn die Mühle nicht ordentlich abgefahren werden kann, kann der Wiederanlauf kompliziert sein und zu einer Stromleistungsspitze führen, da diese zum Wiederanlaufen dann besonders viel Strom braucht“, so Mannheim.

Betroffen war von dem Ausfall eine von zwei Stromübergabestationen des Werks. Deren Notabschaltungssysteme dürfen nur von Mitarbeitern des Stromnetzbetreibers Westnetz betätigt werden. Das führt regelmäßig dazu, dass das Werk erst nach den übrigen Stromverbrauchern wieder ans Netz gehen kann. Der wirtschaftliche Schaden belaufe sich im unteren fünfstelligen Eurobereich.