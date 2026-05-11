Bauprojekt bleibt Thema Sinziger Stadtrat lehnt FDP-Antrag zur Tourist-Info ab Judith Schumacher 11.05.2026, 05:00 Uhr

i An diese Stelle vor dem ehemaligen Kurpark soll die neue Tourist-Info entstehen. Judith Schumacher

Die FDP in Sinzig hat beantragt, den geplanten Neubau des Tourismusgebäudes in Bad Bodendorf aus Kostengründen nicht weiter zu verfolgen. Ihre Idee: die Tourist-Info könne doch ins neue Thermalbad ziehen. Doch für den Stadtrat ist das keine Option.

Als gut gemeint, aber unsinnig sah jetzt der Sinziger Stadtrat mehrheitlich den durch Martin Thormann (FDP) vorgelegten Antrag an, den geplanten Neubau des Tourismusgebäudes in Bad Bodendorf aus Kostengründen nicht weiter zu verfolgen. Der FDP schwebte vor, dass überprüft werden soll, inwieweit die vorgesehenen Nutzungen mit Tourismus-Information, Aufenthaltsraum sowie Café/Verkauf in den Neubau des Thermalbades integriert werden können.







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