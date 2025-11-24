Sinziger Schüler erinnern an jüdische Mitbürger

Eine siebte Klasse der Sinziger Janusz-Korczak-Schule hat sich jetzt intensiv mit dem Thema Judenverfolgung im Nationalsozialismus befasst. Dass kürzlich eine Gedenkstätte in der Stadt geschändet wurde, beschäftigt die jungen Menschen sehr.
Nachdem kürzlich die Gedenkstätte der ehemaligen Sinziger Synagoge am Jahrestag der Reichspogromnacht von Unbekannten geschändet worden war, setzten jetzt Schüler der Janusz-Korczak-Schule (JKS) ein starkes Zeichen gegen das Vergessen. Anlässlich des Jahrestages hat sich die siebte Klasse der JKS intensiv mit dem Thema Judenverfolgung beschäftigt.