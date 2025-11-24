Stolpersteine poliert Sinziger Schüler erinnern an jüdische Mitbürger Judith Schumacher 24.11.2025, 17:00 Uhr

i Die Schüler der Janusz-Korczak-Schule besuchten das Mahnmal am Standort der ehemaligen Synagoge und reinigten die Stolpersteine in der Stadt von Gunter Demnig. Reiner Friedsam

Eine siebte Klasse der Sinziger Janusz-Korczak-Schule hat sich jetzt intensiv mit dem Thema Judenverfolgung im Nationalsozialismus befasst. Dass kürzlich eine Gedenkstätte in der Stadt geschändet wurde, beschäftigt die jungen Menschen sehr.

Nachdem kürzlich die Gedenkstätte der ehemaligen Sinziger Synagoge am Jahrestag der Reichspogromnacht von Unbekannten geschändet worden war, setzten jetzt Schüler der Janusz-Korczak-Schule (JKS) ein starkes Zeichen gegen das Vergessen. Anlässlich des Jahrestages hat sich die siebte Klasse der JKS intensiv mit dem Thema Judenverfolgung beschäftigt.







