Herstellungsprozess verfolgen
Sinziger Schlossmuseum widmet Römerkeramik einen Film
Museumsleiter Gabriel Heeren freut sich, den Besuchern einen Film über den Herstellungsprozess von Terra Sigillata zeigen zu kön
Museumsleiter Gabriel Heeren freut sich, den Besuchern einen Film über den Herstellungsprozess von Terra Sigillata zeigen zu können.
Judith Schumacher

Im Sinziger Schlossmuseum rückt römische Keramik ins Rampenlicht: Mithilfe eines neuen Films können Besucher nun den Herstellungsprozess von römischer Alltagskeramik besser nachvollziehen. Und es gibt eine weitere Neuerung.

Lesezeit 2 Minuten
Sie sind zart rot glänzend, teilweise fein verziert mit Ornamenten, manche mit floralen Motiven, Abbildungen von Tieren und Götterdarstellungen oder Friesen, einige wenige mit erotischen Motiven. Sie stammen aus längst vergangener Zeit, in der die Römer am Sinziger Rheinufer ihre Keramik als weithin hochgeschätztes Luxusgeschirr produzierten.

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