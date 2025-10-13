HoT engagiert sich Sinziger Projekt hilft Jugendlichen bei Berufsabschluss Judith Schumacher 13.10.2025, 16:00 Uhr

i Isa Arend (links) unterstützt die stellvertretende HoT-Leiterin Ulrike Michelt beim Projekt "From School to Future". Judith Schumacher

Eine Berufsausbildung anzufangen, ist die erste Hürde. Sie dann aber auch erfolgreich abzuschließen, erfordert einen langen Atem. Das Haus der offenen Tür in Sinzig unterstützt Jugendliche dabei – mit einem besonderen Projekt.

Nicht jeder Schüler hat eine genaue Vorstellung davon, wie es nach seiner Schullaufbahn weitergehen soll. Seit März 2022 eröffnet das Projekt „From School to Future“ (FSTF), das unter der Leitung von Ulrike Michelt im Sinziger Jugendzentrum Haus der offenen Tür (HoT) angesiedelt ist, eine Perspektive für sie.







Artikel teilen

Artikel teilen