Die Gelegenheit, ins Mittelalter einzutauchen und sich vom bunten Markttreiben beleben zu lassen, haben die vielen Besucher des Barbarossamarktes in Sinzig gern wahrgenommen. Entsprechend positiv fällt die Bilanz der Organisatoren aus.

Rundherum zufrieden sind die Organisatoren des 23. Barbarossamarktes. Der Verein „Wir helfen“ hatte den beliebten Mittelaltermarkt ins Leben gerufen, auch um Spenden aus dem Reinerlös für soziale und mildtätige zu generieren.

In 20 Jahren kamen so bereits 400.