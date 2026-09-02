Protest gegen Bauvorhaben Sinziger kritisieren Standort für das Feuerwehrhaus Judith Schumacher 02.09.2026, 12:00 Uhr

i Der Bau des Feuerwehrgerätehauses auf der Jahnwiese ist beschlossene Sache. Anwohner der Kolpingstraße (im Hintergrund) sehen hierin eine Fehlentscheidung. Judith Schumacher

Das geplante Feuerwehrhaus auf der Jahnwiese erhitzt die Gemüter. Anwohner fühlen sich übergangen und warnen vor Umwelt-, Verkehrs- und Sicherheitsrisiken, während die Stadt an den Plänen festhält.

Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses auf der Jahnwiese in Sinzig soll baldmöglichst erfolgen. Dafür hat jetzt der Bauausschuss die Weichen gestellt, indem er sich bei nur einer Nein-Stimme aus den Reihen von Bündnis 90/Die Grünen mit zwölf Ja-Stimmen für eine Planungsvariante entschied.







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