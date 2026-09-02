Das geplante Feuerwehrhaus auf der Jahnwiese erhitzt die Gemüter. Anwohner fühlen sich übergangen und warnen vor Umwelt-, Verkehrs- und Sicherheitsrisiken, während die Stadt an den Plänen festhält.
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Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses auf der Jahnwiese in Sinzig soll baldmöglichst erfolgen. Dafür hat jetzt der Bauausschuss die Weichen gestellt, indem er sich bei nur einer Nein-Stimme aus den Reihen von Bündnis 90/Die Grünen mit zwölf Ja-Stimmen für eine Planungsvariante entschied.