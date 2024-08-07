Kräuter aus dem eigenem Garten und frisch auf den Frühstückstisch. Im Bethel Hotel zum Weinberg in Bad Neuenahr wird dies nun Realität. Und nicht nur das: Die Pflanzen kommen aus einem ganz besonderen Gewächshaus.
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Auf frische Kräuter aus dem eigenen Garten dürfen sich künftig die Gäste des Neuenahrer Bethel Hotel zum Weinberg künftig freuen. Denn wo bislang vor dem Hotelgebäude nur grüner Rasen wuchs, stehen seit einigen Tagen zwei neue Hochbeete. Neben Basilikum in vielen Variationen wachsen in den großen hölzernen Kästen Petersilie, Kresse, Minze und auch einige Mangoldpflanzen.