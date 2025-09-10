Zeitreise ins Jahr 1300: Am 22. Februar ruft Papst Bonifatius VIII. in Rom von der Loggia des Lateran herab das erste Heilige Jahr aus. Und auch im kleinen Sinzig am Rhein gibt es etwas Neues. Dort gründet sich die St.-Josef-Gesellschaft 1300 Sinzig Rhein, die es heute noch gibt und die im Volksmund auf Platt liebevoll Jusseps Jonge genannt wird.

Post vom Pastor

„Es gibt zwar nicht wirklich eine Gründungsurkunde, aber der überlieferte Vereinszweck war, kirchliche Nachrichten zu überbringen – quasi die Post vom Pastor“, erläutert der langjährige Vorsitzende Helmut Werner. Darüber hinaus hatte der Verein aber noch eine Aufgabe: „Zum Schutze der Stadt vor Feuer – was auch immer das damals bedeutet haben mag“, so Werner im Hinblick darauf, dass Sinzig zu dieser Zeit nicht wirklich viele Einwohner hatte. Es dürften laut Festschrift zum 700-jährigen Bestehen gerade einmal um die 800 gewesen sein.

i Ein Vereinsbild, das um 1900 aufgenommen worden ist. Vereinsarchiv/Helmut Werner

Aus den Anfängen des Vereins ist dem Vorsitzenden zufolge wenig belegt. „ Die bei uns erhaltenen Aufzeichnungen beginnen etwa im 18. Jahrhundert“, so Werner. „Leider sind dort nicht wirklich Daten hinterlegt, sodass man nur aus den kirchlichen Festtagen, zu denen eine Kerze gestiftet wurde, grobe Rückschlüsse ziehen kann“, fügt er hinzu. „ Das Arbeiten für das eigene Seelenheil war eben wichtiger als Personalien“, meint Werner schmunzelnd. Möglicherweise seien Aufzeichnungen auch durch die Stadtbrände in Sinzig verloren gegangen. „Dies ist aber nur Vermutung und Spekulation“, betont der Vorsitzende.

Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg im April 1947

Abrechnungen, also Einnahmen und Ausgaben, liegen der Gesellschaft ab Ende des 19. Jahrhunderts vor, Protokolle von Versammlungen, auch mit namentlichen Nennungen, ab 1912. „Aus diesen Protokollen lassen sich aber nur die Planungen für Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen ablesen, Berichte zu oder über diese Veranstaltungen fehlen“, so Werner. Eine Ausnahme bilde nur ein Bericht zur Fahnenweihe am 1. Mai 1921.

i Zum 700-jährigen Bestehen im Jahr 2000 wurde der Maibaum traditionell mit der Trummsäge gefällt. Vereinsarchiv/Helmut Werner

Im April 1947 startete man nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Neugründung des Vereins unter dem heutigen Namen. „Unser Verein wurde nach dem Junggesellenverein Ringen als zweiter Verein im Kreis Ahrweiler und als erster Verein in Sinzig durch die französische Militärregierung genehmigt“, berichtet Werner. Aber erst ab dem Jahr 1956 „wandeln“ sich die Aufzeichnungen. Von da an finden sich neben den Protokollen von Versammlungen oder Sitzungen auch Berichte über die Vereinsaktivitäten.

Junggesellenverein der Kernstadt

Über die Jahrhunderte hinweg haben sich auch die Aktivitäten der Jusseps Jonge gewandelt hin zum Junggesellenverein der Kernstadt – auch wenn er offen für verheiratete Männer ist. Aktuell zählt er Werner zufolge um die 100 Mitglieder. Das Mindestalter ist 16 Jahre.

i Die St.-Josef-Gesellschaft mit Bürgermeister Andreas Geron und Reiner Friedsam, Ortsvorsteher der Kernstadt, am vergangenen Kirmesdienstag Astrid Pfennig

Brauchtum und Tradition erhalten: Das ist eine der Hauptaufgaben der St.-Josef-Gesellschaft. Dazu zählt natürlich an erster Stelle das Ausrichten der Sinziger Kirmes, eines der ältesten Kirchweihfeste der Region, mit Festzug, Königsball und Bürgerfrühschoppen. Bis Anfang der 1990er-Jahre wurde im Festzelt auf der Jahnwiese gefeiert, danach im Helenensaal und schließlich im eigenen Vereinsheim in der Helenenbergstraße, das die Jusseps Jonge 2007 von der Kleinkaliberschützengilde Sinzig übernehmen konnten und in Eigenleistung renoviert haben.

„Die Besonderheit ist, dass der Baldachin Eigentum unserer Gesellschaft ist. Wir tragen ihn also nicht nur, wir halten ihn auch instand.“

Vorsitzender Helmut Werner

Eine weitere Aktivität ist das Königsschießen, das traditionell am Sonntag vor der Sinziger Kirmes stattfindet. Aber auch das Patronatsfest am 19. März – der Verein ist nach dem heiligen Josef benannt –, das Maibaumstellen sowie der karnevalistische Frühschoppen gehören dazu. Und – auch ganz wichtig – die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession, bei der die Jusseps Jonge den Baldachin tragen, auf Sinziger Platt ganz einfach „Himmel“ genannt. „Die Besonderheit ist, dass der Baldachin Eigentum unserer Gesellschaft ist. Wir tragen ihn also nicht nur, wir halten ihn auch instand“, betont Werner.

i Die Fronleichnahmprozession mit dem Baldachin in alten Zeiten Vereinsarchiv/Helmut Werner

Der Vorsitzende selbst ist schon seit 35 Jahren im Verein und hat einige Meilensteine miterlebt. Neben der Übernahme des Vereinsheims in der Helenenbergstraße sind das im Jahr 2000 die Rettung und Restaurierung des Marien-Mosaiks, dem ehemaligen Altarbild zu Fronleichnam der Altargemeinschaft Renngasse, die Anschaffung einer neuen Königskette 2015, die Restaurierung der Vereinsfahne aus dem Jahr 1921, die 2021 erfolgt ist und rund 10.000 Euro gekostet hat, und die finanzielle Beteiligung an der Restaurierung der St.-Josef-Statue in der Pfarrkirche St. Peter Sinzig, die in diesem Jahr abgeschlossen worden ist.

i Der Maibaum 2018 auf dem Kirchplatz mal aus einer ganz anderen Perspektive Dirk Meyer

Dass Helmut Werner sich in dem altehrwürdigen Verein über viele Jahrzehnte engagieren würde, wurde dem heute 51-Jährigen quasi in die Wiege gelegt. „Ich bin durchs Familienerbe eingetreten. Mein Vater Josef Werner war gut 70 Jahre Mitglied, davon 50 Jahre Fähnrich“, erzählt der Vorsitzende. Er wünscht sich, dass sich auch weiterhin Menschen finden, die bereit sind, Mitglied im Verein zu werden, sich dort engagieren und die Tradition der Jusseps Jonge in deren Heimatstadt fortführen. „Und ich hoffe, dass ich in 25 Jahren noch da bin und das 750-jährige Bestehen mitfeiern kann“, so Werner.

Wer Mitglied der St.-Josef-Gesellschaft 1300 Sinzig Rhein werden möchte, erfährt Näheres bei Helmut Werner per E-Mail an JussepsJonge@web.de

Vorstand und Festempfang

Der König im Jubiläumsjahr 2025 heißt Jochen Moll. Zum aktuellen Vorstand des Vereins gehören neben Helmut Werner, der auch Fähnrich ist, Henry Klar (Kassierer), Hans-Peter Knops (Hauptmann), Ingo Schein (erster Offizier), Gregor Hoffmann (zweiter Offizier) sowie die Beisitzer Harald Braun, Franz Fuchs, Heinz Günter Goller, Oliver Herbst, Stefan Krieger, Wolfgang Reimsbach, Jochen Moll und Karl Krahforst. Die Jubiläumsfeierlichkeiten am Samstag, 13. September, beginnen um 17 Uhr mit einer Festmesse in der Pfarrkirche St. Peter. Im Anschluss gibt es ab Kirchplatz einen Festzug durch die Kernstadt mit Sinziger Vereinen. Anwohner werden gebeten, ihre Häuser mit Fahnen zu schmücken. Um 19 Uhr startet dann der Festempfang im Pfarrheim St. Peter. sm