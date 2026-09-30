Bücher, Wein, Kunst und ein Kleidertausch – Sinzig verwandelt sich am Festwochenende in einen Treffpunkt für Entdecker. Stöbern, kosten und staunen: Ein vielseitiges Programm für alle Generationen wartet.
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Ein Festwochenende mit Bücherherbst, Weinherbst, Kunstausstellung und verkaufsoffenem Sonntag steht der Stadt Sinzig ins Haus. Leseratten haben diesen Termin fest in ihrem Kalender stehen: Traditionell findet am Tag der Deutschen Einheit der Sinziger Bücherherbst statt, der diesmal auf Samstag, 3.