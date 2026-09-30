Kultur und Genuss am Rhein Sinziger Festwochenende mit Büchern, Wein und Kunst Judith Schumacher 30.09.2026, 15:00 Uhr

i Dieses Foto ist beim Sinziger Bücherherbst im Jahr 2024 entstanden. Judith Schumacher

Bücher, Wein, Kunst und ein Kleidertausch – Sinzig verwandelt sich am Festwochenende in einen Treffpunkt für Entdecker. Stöbern, kosten und staunen: Ein vielseitiges Programm für alle Generationen wartet.

Ein Festwochenende mit Bücherherbst, Weinherbst, Kunstausstellung und verkaufsoffenem Sonntag steht der Stadt Sinzig ins Haus. Leseratten haben diesen Termin fest in ihrem Kalender stehen: Traditionell findet am Tag der Deutschen Einheit der Sinziger Bücherherbst statt, der diesmal auf Samstag, 3.







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