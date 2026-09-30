Kultur und Genuss am Rhein
Sinziger Festwochenende mit Büchern, Wein und Kunst
Dieses Foto ist beim Sinziger Bücherherbst im Jahr 2024 entstanden.
Dieses Foto ist beim Sinziger Bücherherbst im Jahr 2024 entstanden.
Judith Schumacher

Bücher, Wein, Kunst und ein Kleidertausch – Sinzig verwandelt sich am Festwochenende in einen Treffpunkt für Entdecker. Stöbern, kosten und staunen: Ein vielseitiges Programm für alle Generationen wartet.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Festwochenende mit Bücherherbst, Weinherbst, Kunstausstellung und verkaufsoffenem Sonntag steht der Stadt Sinzig ins Haus. Leseratten haben diesen Termin fest in ihrem Kalender stehen: Traditionell findet am Tag der Deutschen Einheit der Sinziger Bücherherbst statt, der diesmal auf Samstag, 3.
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