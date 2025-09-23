Wiedereröffnung nach der Flut Sinziger Caritas-Werkstätten begeistern die Besucher Judith Schumacher 23.09.2025, 10:39 Uhr

i In der Schreinerei wird ordentlich gewerkelt. Die Mitarbeiter Stefan Schmickler (von links), Ralph Esten, Noel Jonas, Guido Pohl und Timo Diederichs sorgen dafür. Judith Schumacher

Beim Tag der offenen Tür der Caritas-Werkstätten in Sinzig am Sonntag konnten sich Besucher den nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 wiedereröffneten Standort anschauen. Die Begeisterung war groß.

Wie in einem Bienenstock ging es anlässlich der Wiedereröffnung der Sinziger Caritas-Werkstätten für Menschen mit Behinderung nach der Flutkatastrophe zu. Am Tag der offenen Tür am vergangenen Sonntag konnten sich die Besucher davon überzeugen, dass die Werkstätten mit der Tagesförderstätte, Schreinerei, Wäscherei, Gewächshaus und Hofladen Radicula und Kfz-Zulassungsstelle auf dem neuesten Stand sind.







Artikel teilen

Artikel teilen