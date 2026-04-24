Bauvorhaben der Lebenshilfe Sinziger Bauausschuss gibt für Wohngebäude seinen Segen Judith Schumacher 24.04.2026, 18:00 Uhr

i In der Animation des Architektenbüros Rumpf ist das Vorhaben gut erkennbar. Architektenbüro Wolfgang Rumpf

Die Lebenshilfe hat in Sinzig länger nach einem geeigneten Standort für das Wohngebäude von Bewohnern mit Handicaps gesucht. Nun ist dieser nicht nur gefunden, der Bauausschuss gab dafür auch schon grünes Licht.

Seit der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021, bei der im Sinziger Lebenshilfehaus zwölf Menschen mit Behinderung ertranken, suchte die Lebenshilfe nach einem alternativen Baugrundstück zur Unterbringung ihrer Bewohner. „Die Lebenshilfe hat in den vergangenen drei Jahren 32 Grundstücke auf ihre Verwendbarkeit überprüft, es gibt nun keine andere Möglichkeit als diese“, führte der ehemalige Bürgermeister der Stadt, Norbert Hesch – ...







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