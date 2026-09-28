Positives Fazit
Sinziger Barbarossamarkt: 20.000 Euro für guten Zweck 
Publikumsmagnet und Garant für tolle Unterhaltung ist Gaukler Kasper.
Publikumsmagnet und Garant für tolle Unterhaltung ist Gaukler Kasper.
Judith Schumacher

Der Barbarossamarkt in Sinzig war auch in diesem Jahr sehr gut besucht. Und es hätte der beste Markt werden können, den die Organisatoren seit 23 Jahren auf die Beine stellen, wäre da nicht der Regen gewesen. Zufriedenheit herrscht dennoch. 

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Hochzufrieden sind die Veranstalter vom Verein „Wir helfen“ über den Verlauf und das Ergebnis des beliebten Barbarossamarktes, der am dritten Wochenende im September stattfand. „Wir waren selbst sehr überrascht, wenn es am Sonntag nicht geregnet hätte, wäre die Bilanz noch besser ausgefallen.
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