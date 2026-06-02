Die Debatte um ein neues Feuerwehrgerätehaus für die Wehr in Sinzig beschäftigt die Politik schon eine Weile. Erst ging es um den Standort, jetzt um den Planentwurf des Architekten. Und die Finanzen spielen immer mit hinein.

Erstmals wurden jetzt im Sinziger Bauausschuss der Öffentlichkeit die Pläne zum Raumkonzept für das neue Feuerwehrgerätehaus vorgestellt. Auch eine Abordnung der Sinziger Wehr verfolgte die Ausführungen von Architekt Michael Rösner.

Ein kurzer Blick in die Vorgeschichte: Seit Jahrzehnten fehlt es der Sinziger Feuerwehr an einem modernen Feuerwehrgerätehaus.