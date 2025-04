Die Stadt Sinzig will sich in Sachen erneuerbare Energien neu aufstellen. Neben einem Windpark plant sie nun auch einen Solarpark.

Nach den Bestrebungen, im Sinziger Stadtwald Harterscheid einen Bürgerwindpark zu errichten, verfolgt die Stadt nun im Sinne der erneuerbaren Energien mit einem Solarpark unter dem Dach der Bürger-Energie Rhein-Sieg Genossenschaft weitere Pläne. Auf dem 4,7 Hektar großen Acker eines Privateigentümers soll zwischen den Bahngleisen und der B9 im Industriegebiet ein Solarpark mit einer Leistung von 6 Megawatt-Peak (6000 Megawatt-Stunden) entstehen.

Westnetz GmbH Trier wäre Betreiberin

Netzbetreiber ist dann die Westnetz GmbH Trier. Der Pachtvertrag ist unterzeichnet und läuft über 30 Jahre. Die Vertreter der Genossenschaft, die bislang 440 Mitglieder (400 Bürger, sechs Unternehmen, Banken und Stiftungen, sieben Kommunen und vier NGOs inklusive Parteien, Kirchen und öffentliche Einrichtungen) hat, stellten das Projekt jetzt im voll besetzten Sinziger Pfarrheim St. Peter vor und warben für Mitglieder.

Bürgermeister Andreas Geron freute sich über das große Interesse und betonte, dass Energiesicherheit aus nachhaltigen Quellen vor Ort von großer Bedeutung ist und das Vorhaben nebenbei auch ein positiver Wirtschaftsfaktor für die Kommune ist. „Wir konnten schon auf einer großen Freifläche Photovoltaikanlagen (PV) in der Nähe der Trinkwassergewinnung errichten. Unsere beiden neuen Kindertagesstätten im Weidenweg und Koisdorf sind mit PV ausgestattet, und zurzeit läuft eine Ausschreibung in Höhe von 500.000 Euro für den Bau weiterer acht Bestandsgebäude“, rechnete der Verwaltungschef vor.

i Vorstandsvorsitzender Thomas Schmitz (von links), Projektleiter Fabian Stoffel, Geschäftsführer Dietmar Hansen und technischer Leiter im Vorstand Christian Holz erläuterten das Projekt. Judith Schumacher

Auch Eigentümer von Privatgebäuden hätten verstärkt auf PV gesetzt. Waren es im Jahr 2019 noch 40 neue PV-Anlagen im Jahr, wuchs der Anteil im Jahr 2023 auf 300. Leider verfüge die Stadt über keine geeigneten Flächen für weitere Anlagen, da eine Voraussetzung sei, dass diese 200 Meter rechts und links von Schienen oder Autobahnen gebaut werden.

Projektleiter Fabian Stoffels führte aus, dass mit der Anlage im Sinziger Industriegebiet 2300 Tonnen CO2 eingespart würden und 1800 Haushalte mit Strom versorgt werden könnten. Von den 3,6 Millionen Euro Investitionskosten müssten 30 Prozent (1,2 Millionen Euro) mit Eigenkapital finanziert werden.

Blendgutachten ist noch in Arbeit

Stoffels gab zudem einen Überblick zum Sachstand: Nach großer Zustimmung im Sinziger Bauausschuss wurde im Januar 2025 der Bauantrag bei der Kreisverwaltung gestellt, auf dessen Genehmigung nun gewartet würde. Auch ein Umweltgutachten liegt vor, wonach ersichtlich ist, dass durch die Aufständerung der PV-Anlagen keine Flächenversiegelung vorgenommen wird und sich das Ackerland in extensiv bewirtschaftetes Grünland wandelt. Möglich sei eine Schafbeweidung.

In Arbeit sei noch ein Blendgutachten, und nach der Auswertung eines Luftbildes von der Vorhabenfläche steht noch eine Kampfmittelsondierung an. Ein großer Vorteil der Örtlichkeit sei, dass sich in unmittelbarer Nähe ein Netzverknüpfungspunkt befindet, sodass nicht extra eine Stromtrasse gebaut werden müsse. Die Hoffnung besteht, dass die Baugenehmigung im dritten Quartal dieses Jahres ergeht, sodass im ersten Quartal 2026 dann die Bauarbeiten beginnen könnten.

Im Publikum kam die Frage auf, ob statt der Südausrichung der Solarzellen nicht eine Ost-West-Ausrichtung sinnvoller wäre, da zwar der Ertrag, aber nicht die ständige Verfügbarkeit der gewonnenen Energie gegeben wäre. Dazu erklärte Fabian Stoffel, dass die Netze durch fossile Energieträger verstopft seien und es zu engen Abriegelungen käme. Rund 400 Stunden wären es im Jahr 2024 an negativen Stromstunden gewesen. Man denke aber über einen Speicher nach. „Wir werden versuchen, das umzusetzen“, kündigte er an.

Erträge blieben in der Region

Geworben wird von der Bürger-Energie Rhein-Sieg Genossenschaft mit dem Slogan Energiewende in Bürgerhand und regionale Wertschöpfung, auch da Bürger in der Region die Möglichkeit erhalten, sich an dem Projekt zu beteiligen. Wie Geschäftsführer Dietmar Hansen ausführte, sei aber das sogenannte Energiesharing noch nicht möglich. Es könne möglicherweise aber auch sein, dass der Strom, der in der Solaranlage Sinzig gewonnen wird, auch an Sinziger Bürger geliefert werde. Die Erträge der Anlage blieben aber in der Region. Solarstrom könne anteilig über einen regionalen Stromtarif der Bürgerenergie Rhein-Sieg angeboten werden.

Geschäftsführer Hansen erläuterte Näheres dazu. Zunächst würden zwei Gesellschaften gegründet. Mitglied in der Genossenschaft kann man mit der Zeichnung eines Geschäftsanteils in Höhe von 250 Euro werden. Zusätzlich ist ein Eintrittsgeld in Höhe von 30 Euro einmalig zu leisten. Weitere Anteile können im Laufe der Zeit gezeichnet werden, wenn der Vorstand diese freigibt.

Beteiligen können sich Interessierte über ein Nachrangdarlehen mit sogenanntem qualifiziertem Rangrücktritt. Dadurch tritt der Beteiligte mit seinen Ansprüchen anderer Gläubiger zurück. Daher handelt es sich um eine unternehmerische Kapitalanlage mit einer eigenkapitalähnlichen Haftungsfunktion. Der Anlagebetrag wäre mindestens 1000 Euro, höchstens aber 100.000 Euro. Für das Projekt Sinzig ist insgesamt ein Kontingent von 600.000 Euro veranschlagt. „Wir behalten uns aber vor, mindestens 51 Prozent der Anteile zu halten, um das Heft nicht aus der Hand zu geben“, betonte Hansen.

Er führte zudem aus, dass aufgrund der guten Wachstumsphase der Genossenschaft in den vergangenen Jahren keine Dividenden ausbezahlt wurden. Wie hoch die Verzinsung der Kapitalanlage ist, würde der Interessent erst nach der ausgefüllten nicht verpflichtenden Absichtserklärung zur Beteiligung erfahren.

Was geschieht bei Insolvenz?

Auch wäre es so, dass ein Beteiligter der Genossenschaft das Geld zur Verfügung stellen würde, jedoch damit kein Vertrag mit dem Solarpark Sinzig zustande käme. Wie Vorstandsvorsitzender Thomas Schmitz ausführte, wäre die Genossenschaft insolvenzsicher, da nach einer Insolvenz fünf Jahre Zeit sei, bis erste Auszahlungen getätigt werden müssten, danach aber maximal 20 Prozent der Insolvenzmasse. Bekannt ist die Genossenschaft im Kreis Ahrweiler bereits über ihr Projekt Car-Sharing, bei dem sechs Fahrzeuge in der Region unterwegs sind.