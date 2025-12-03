Positive Effekte für die Stadt Sinzig will Gewässerzweckverband unterstützen Judith Schumacher 03.12.2025, 10:00 Uhr

i Das Lebenshilfehaus in Sinzig nach der Flutkatastrophe. Zwölf Menschen starben hier. Judith Schumacher

Der Beitritt zu einem überkommunalen Gewässerzweckverband des Kreises Ahrweiler steht derzeit auf den Tagesordnungen in den Gremien der Kommunen. In Sinzig hat der Hauptausschuss diesen Punkt nun positiv bewertet.

Ein einstimmiges „Ja“ hat jetzt der Sinziger Haupt- und Umweltausschuss zur Gründung des Gewässerzweckverbands Landkreis Ahrweiler (GZV) als Empfehlung für den Stadtrat ausgesprochen. „Damit senden wir ein nicht zu unterschätzendes Signal für unsere Zukunft, in der das Wasser uns nicht mehr überrascht, sondern von uns soweit möglich gelenkt werden kann“, sagte Bürgermeister Andreas Geron vor dem Hintergrund der verheerenden Flutkatastrophe vom ...







Artikel teilen

Artikel teilen