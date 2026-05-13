Nach Bankraub mit Geiselnahme 
Sinzig: Vage Täterbeschreibung macht Fahndung schwierig
Am Freitag hielt eine Geiselnahme in der Bank in der Innenstadt Sinzig in Atem.
Am Freitag hielt eine Geiselnahme in der Bank in der Innenstadt Sinzig in Atem.
Martin Gausmann

Wie ist der aktuelle Stand bei der Fahndung nach dem Täter, der am Freitag, 8. Mai, gegen 9 Uhr einen Geldtransporter in der Bankfiliale in der Sinziger Innenstadt überfallen und zwei Menschen im Tresorraum eingesperrt hat? Wir haben nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
In Sinzigs Innenstadt ist nach dem Bankraub mit Geiselnahme am Freitag, 8. Mai, inzwischen fast wieder Normalität eingekehrt. Der Täter konnte fliehen, offensichtlich noch vor Eintreffen der Polizei. Die war gegen 9 Uhr per Notruf alarmiert worden.Die Maßnahmen zur Tätersuche liefen alle noch, ebenso wie die Ermittlungen, erklärt Jürgen Fachinger, Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Koblenz.

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