Wie ist der aktuelle Stand bei der Fahndung nach dem Täter, der am Freitag, 8. Mai, gegen 9 Uhr einen Geldtransporter in der Bankfiliale in der Sinziger Innenstadt überfallen und zwei Menschen im Tresorraum eingesperrt hat? Wir haben nachgefragt.
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In Sinzigs Innenstadt ist nach dem Bankraub mit Geiselnahme am Freitag, 8. Mai, inzwischen fast wieder Normalität eingekehrt. Der Täter konnte fliehen, offensichtlich noch vor Eintreffen der Polizei. Die war gegen 9 Uhr per Notruf alarmiert worden.Die Maßnahmen zur Tätersuche liefen alle noch, ebenso wie die Ermittlungen, erklärt Jürgen Fachinger, Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Koblenz.