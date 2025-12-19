Stadtrat trifft Entscheidungen Sinzig tritt dem Zweckverband für Hochwasserschutz bei Judith Schumacher 19.12.2025, 11:00 Uhr

i Zur Aufweitung des Ahrkorridors für den Hochwasserschutz stellt die Stadt Sinzig ihre Ufergrundstücke zur Verfügung. Judith Schumacher

Die Kreisverwaltung Ahrweiler plant angesichts des notwendigen Hochwasserschutzes vor allem im Ahrtal einen Gewässerzweckverband. Viele Kommunen sind dem Verband bereits beigetreten. Nun ist auch in Sinzig eine Entscheidung gefallen.

Ein wichtiger Schritt in Richtung solidarischem Hochwasserschutz ist jetzt in Sinzig getan. Nach dem Haupt- und Umweltausschuss hat nun auch der Stadtrat einstimmig die Gründung des „Gewässerzweckverbands Landkreis Ahrweiler GZV“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt beschlossen.







